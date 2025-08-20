УКР
Тіла окупантів летять урізнобіч після вибуху "штурмових" російських "Жигулів" на полі бою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване знищення "штурмових" російських "Жигулів" із десантом на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як після вибуху тіла кількох росіян здіймаються високо угору і летять у повітрі.

"Маршрутка Селідово-Покровськ з примусовою пересадкою на станції "Пекло". Кадри 4 БрОП НГУ "Рубіж", - зазначається у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти буксирують крадені "Жигулі": "Машину с пацанами отмародерили. Хохляцкие номера". ВIДЕО

армія рф (18498) вибух (4591) знищення (8017)
Топ коментарі
+13
не пристебнуті були
20.08.2025 14:48 Відповісти
+5
Вийшли на орбіту для стиковки з Кобздоном
20.08.2025 14:48 Відповісти
+4
На міну наїхали. Але як гарно
20.08.2025 14:47 Відповісти
Шкода жигулі... =(
20.08.2025 14:46 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
20.08.2025 15:01 Відповісти
Епічно.
20.08.2025 14:47 Відповісти
На міну наїхали. Але як гарно
20.08.2025 14:47 Відповісти
А дрон не попав - промазав. Пролетів над машиною і вибухнув позаду...
20.08.2025 15:04 Відповісти
20.08.2025 14:47 Відповісти
Вийшли на орбіту для стиковки з Кобздоном
20.08.2025 14:48 Відповісти
не пристебнуті були
20.08.2025 14:48 Відповісти
🤣
20.08.2025 14:53 Відповісти
Добре, хоч усі живі...
20.08.2025 14:56 Відповісти
Люблю такое, настроение сразу улучшается
20.08.2025 14:51 Відповісти
Красиво полетіли. Це так няшно
20.08.2025 14:52 Відповісти
Красота.
20.08.2025 14:52 Відповісти
Донбаській дріфт.
20.08.2025 14:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pC1CSyL8mxQ&list=PLiqjS11_-NtbFJJK5ikAZeVeq28IxepWW&index=12 тм-62м - рішення ваших проблем
20.08.2025 14:54 Відповісти
Надіюся - не сильно забилися? (Колись читав - у одному з середньовічних університетів проходив теологічний диспут... Обговорювалося, на повному серйозі, питання - у якому вигляді постає душа перед Господом, якщо при житті тіло було тим чи інших чином, скалічене чи розчленоване... Перемогла думка, що душа має незмінну цілісність, незалежно від стану тілесної оболонки...).
20.08.2025 14:57 Відповісти
Покарані за порушення правил керування тз.По за межами населеного пункту треба вмикать дхв або ближнє світло.
20.08.2025 14:59 Відповісти
Шкода, що повистрибувати встигли(
20.08.2025 14:59 Відповісти
20.08.2025 15:00 Відповісти
Так воно і виглядало як труна на колесах. Кароч підготувалися наперед
20.08.2025 15:01 Відповісти
Новая тактіка-виєзжаєт на полє авто-"матка" і катапультіруєт баєвиє єдініци к мєсту сраженія,ілі упокоєнія.Умно,дьошево,сєрдіто.
Правда-одноразово.
20.08.2025 15:08 Відповісти
20.08.2025 15:09 Відповісти
🫡🇺🇦
20.08.2025 15:26 Відповісти
Ото нічого в жигулях пердіти.
20.08.2025 15:27 Відповісти
Як гарно гівно розлетілося
20.08.2025 15:33 Відповісти
Пристебнутi не пристебнулись 😁
20.08.2025 15:35 Відповісти
 
 