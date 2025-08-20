Тіла окупантів летять урізнобіч після вибуху "штурмових" російських "Жигулів" на полі бою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване знищення "штурмових" російських "Жигулів" із десантом на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як після вибуху тіла кількох росіян здіймаються високо угору і летять у повітрі.

"Маршрутка Селідово-Покровськ з примусовою пересадкою на станції "Пекло". Кадри 4 БрОП НГУ "Рубіж", - зазначається у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти буксирують крадені "Жигулі": "Машину с пацанами отмародерили. Хохляцкие номера". ВIДЕО