Тіла окупантів летять урізнобіч після вибуху "штурмових" російських "Жигулів" на полі бою. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване знищення "штурмових" російських "Жигулів" із десантом на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як після вибуху тіла кількох росіян здіймаються високо угору і летять у повітрі.
"Маршрутка Селідово-Покровськ з примусовою пересадкою на станції "Пекло". Кадри 4 БрОП НГУ "Рубіж", - зазначається у дописі до відео.
