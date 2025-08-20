Вражеский ЗРК С-300В стоимостью 40 млн долларов разлетается на куски после атаки украинских воинов. ВИДЕО

Бойцы Отдельного отряда специального назначения (ООСН) "Лазарь" Печерской бригады НГУ уничтожили вражескую технику на Запорожском направлении.

Как видно на видео, украинские защитники удачно сбросили взрывчатку на российский ракетно-зенитный комплекс ЗРК С-300В стоимостью 40 миллионов долларов, передает Цензор.НЕТ.

В результате детонации, российская техника разлетелась на куски, а оккупанты получили тяжелые ранения.

