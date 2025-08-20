РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9522 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
4 812 7

Вражеский ЗРК С-300В стоимостью 40 млн долларов разлетается на куски после атаки украинских воинов. ВИДЕО

Бойцы Отдельного отряда специального назначения (ООСН) "Лазарь" Печерской бригады НГУ уничтожили вражескую технику на Запорожском направлении.

Как видно на видео, украинские защитники удачно сбросили взрывчатку на российский ракетно-зенитный комплекс ЗРК С-300В стоимостью 40 миллионов долларов, передает Цензор.НЕТ.

В результате детонации, российская техника разлетелась на куски, а оккупанты получили тяжелые ранения.

Также смотрите: Тела оккупантов летят в разные стороны после взрыва "штурмовых" российских "Жигулей" на поле боя. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7703) Запорожская область (3440) техника (1775) ЗРК (220)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файно ) Відеофіксація з середини ))
показать весь комментарий
20.08.2025 16:30 Ответить
Гарно грають хлопці! 🫡🇺🇦
показать весь комментарий
20.08.2025 16:32 Ответить
Кацапи бігають, суєтяться😂🔥
показать весь комментарий
20.08.2025 16:34 Ответить
круто
показать весь комментарий
20.08.2025 16:41 Ответить
Тарган втік..непорядок(((
показать весь комментарий
20.08.2025 17:18 Ответить
А мєхвод, ****, знову втік(
показать весь комментарий
20.08.2025 17:20 Ответить
 
 