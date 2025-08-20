УКР
5 251 8

Ворожий ЗРК С-300В вартістю 40 млн доларів розлітається на друзки після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Бійці ОЗСП "Лазарь" Печерської бригади НГУ знищили ворожу техніку на Запорізькому напрямку.

Як видно на відео, українські захисники вдало скинули вибухівку на російський ракетно-зенітний комплекс ЗРК С-300В вартістю 40 мільйонів доларів, передає Цензор.НЕТ.

В результаті детонації, російська техніка розлетілася на шматки, а окупанти зазнали важких поранень. 

знищення (8017) Запорізька область (3975) техніка (1891) ЗРК (225)
Файно ) Відеофіксація з середини ))
20.08.2025 16:30 Відповісти
Гарно грають хлопці! 🫡🇺🇦
20.08.2025 16:32 Відповісти
Кацапи бігають, суєтяться😂🔥
20.08.2025 16:34 Відповісти
круто
20.08.2025 16:41 Відповісти
Тарган втік..непорядок(((
20.08.2025 17:18 Відповісти
А мєхвод, ****, знову втік(
20.08.2025 17:20 Відповісти
Красавчики!!!
20.08.2025 18:16 Відповісти
 
 