Ворожий ЗРК С-300В вартістю 40 млн доларів розлітається на друзки після атаки українських воїнів. ВIДЕО
Бійці ОЗСП "Лазарь" Печерської бригади НГУ знищили ворожу техніку на Запорізькому напрямку.
Як видно на відео, українські захисники вдало скинули вибухівку на російський ракетно-зенітний комплекс ЗРК С-300В вартістю 40 мільйонів доларів, передає Цензор.НЕТ.
В результаті детонації, російська техніка розлетілася на шматки, а окупанти зазнали важких поранень.
