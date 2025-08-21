Житель Львовщины о ночной атаке россиян: "Немного мне в дом впердолило, но это мелочи, главное - все здоровы". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель Львовщины Владимир Литвин рассказывает об атаке россиян на регион с использованием ракет и ударных дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчине, его жене и двум малолетним детям удалось уцелеть, несмотря на прилет обломков вражеской ракеты в их дом. На записи мужчина сохраняет оптимизм и уверяет, что самое главное - все здоровы.

Смотрите: Рашисты нанесли комбинированный удар по Львову, один человек погиб (обновлено). ФОТОрепортаж