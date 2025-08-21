РУС
Житель Львовщины о ночной атаке россиян: "Немного мне в дом впердолило, но это мелочи, главное - все здоровы". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель Львовщины Владимир Литвин рассказывает об атаке россиян на регион с использованием ракет и ударных дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчине, его жене и двум малолетним детям удалось уцелеть, несмотря на прилет обломков вражеской ракеты в их дом. На записи мужчина сохраняет оптимизм и уверяет, что самое главное - все здоровы.

Смотрите: Рашисты нанесли комбинированный удар по Львову, один человек погиб (обновлено). ФОТОрепортаж

Разве можно победить такой народ?
21.08.2025 13:39 Ответить
Коли таке пафосно заявляють мовою окупанта, то не зовсім зрозуміло, про який саме "народ" йдеться.
21.08.2025 13:47 Ответить
Любимі ,Гарні ,Сильні , справжній український народ !!!❤️😘
21.08.2025 14:08 Ответить
Йому певно більше 25 років - чому він не в ЗСУ?
21.08.2025 14:20 Ответить
дебіле, по твоєму всі кому більше 25 років мають бути у ЗСУ? а працювати ти приїдеш?
21.08.2025 14:29 Ответить
Має бронь. Без броні він би і з села не виїхав.
21.08.2025 14:31 Ответить
 
 