Житель Львовщины о ночной атаке россиян: "Немного мне в дом впердолило, но это мелочи, главное - все здоровы". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой житель Львовщины Владимир Литвин рассказывает об атаке россиян на регион с использованием ракет и ударных дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчине, его жене и двум малолетним детям удалось уцелеть, несмотря на прилет обломков вражеской ракеты в их дом. На записи мужчина сохраняет оптимизм и уверяет, что самое главное - все здоровы.
