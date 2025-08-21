УКР
Мешканець Львівщини про нічну атаку росіян: "Трошки мені у хату впердолило, але то дрібниці, головне - всі здорові". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець Львівщини Володимир Литвин розповідає про атаку росіян на регіон із використанням ракет та ударних дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловікові, його дружині та двом малолітнім дітям вдалося уціліти, попри приліт уламків ворожої ракети у їхній будинок. На записі, чоловік зберігає оптимізм і запевняє, найголовніше - всі здорові.

Дивіться: Рашисти завдали комбінованого удару по Львову, одна людина загинула (оновлено). ФОТОрепортаж

ракети (4146) атака (456) дрони (5311) Львівська область (2525)
Разве можно победить такой народ?
21.08.2025 13:39 Відповісти
Любимі ,Гарні ,Сильні , справжній український народ !!!❤️😘
21.08.2025 14:08 Відповісти
дебіле, по твоєму всі кому більше 25 років мають бути у ЗСУ? а працювати ти приїдеш?
21.08.2025 14:29 Відповісти
Має бронь. Без броні він би і з села не виїхав.
21.08.2025 14:31 Відповісти
Братику,тримайся! Ти оптиміст,все буде Україна!
21.08.2025 15:34 Відповісти
Чисто львівський вираз - "впердолило")))
21.08.2025 15:41 Відповісти
 
 