Мешканець Львівщини про нічну атаку росіян: "Трошки мені у хату впердолило, але то дрібниці, головне - всі здорові". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець Львівщини Володимир Литвин розповідає про атаку росіян на регіон із використанням ракет та ударних дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловікові, його дружині та двом малолітнім дітям вдалося уціліти, попри приліт уламків ворожої ракети у їхній будинок. На записі, чоловік зберігає оптимізм і запевняє, найголовніше - всі здорові.
