Путин не понимает ничего, кроме силы и давления, - Зеленский. ВИДЕО
В вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить давление на Россию для завершения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Эту войну надо завершать. Надо давить на Россию, чтобы война завершилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает.
Конечно, мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей. Президент Трамп абсолютно правильно говорит: не только в обороне это надо делать. Но в то же время не уменьшаем усилий в дипломатии, во всех наших контактах с партнерами, чтобы все же состоялись переговоры, и именно такие, которые могут приблизить мир.
Работают советники по вопросам национальной безопасности - вчера был у них разговор, сегодня тоже много коммуникации. На своем уровне военные - Главком, Генеральный штаб - работают над военной компонентой гарантий безопасности Украины. Сейчас каждый день добавляет контуров будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, в воздухе, на море. И каждый день будут новые шаги партнеров в поддержку Украины - у меня будет много дипломатической работы. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной", - рассказал Зеленский.
ВР сьогодні прийняла постанову- чи закон хйвасзна - закрити доступ до реєстру про збагачення ЗІЛЬОНИХ ЗА ВІЙНУ
Може через 6 років і Трамп допре...
Ах да. В США вибори ніхто не відміняв і владу не узурпував покищо. Тому через 6 років Трамп вже не буде президентом.