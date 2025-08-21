Путин не понимает ничего, кроме силы и давления, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить давление на Россию для завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Эту войну надо завершать. Надо давить на Россию, чтобы война завершилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает.

Конечно, мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей. Президент Трамп абсолютно правильно говорит: не только в обороне это надо делать. Но в то же время не уменьшаем усилий в дипломатии, во всех наших контактах с партнерами, чтобы все же состоялись переговоры, и именно такие, которые могут приблизить мир.

Работают советники по вопросам национальной безопасности - вчера был у них разговор, сегодня тоже много коммуникации. На своем уровне военные - Главком, Генеральный штаб - работают над военной компонентой гарантий безопасности Украины. Сейчас каждый день добавляет контуров будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, в воздухе, на море. И каждый день будут новые шаги партнеров в поддержку Украины - у меня будет много дипломатической работы. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной", - рассказал Зеленский.