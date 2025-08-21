РУС
Путин не понимает ничего, кроме силы и давления, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить давление на Россию для завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Эту войну надо завершать. Надо давить на Россию, чтобы война завершилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает.

Конечно, мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей. Президент Трамп абсолютно правильно говорит: не только в обороне это надо делать. Но в то же время не уменьшаем усилий в дипломатии, во всех наших контактах с партнерами, чтобы все же состоялись переговоры, и именно такие, которые могут приблизить мир.

Читайте: Трамп решил отойти от мирных переговоров между Россией и Украиной, - The Guardian

Работают советники по вопросам национальной безопасности - вчера был у них разговор, сегодня тоже много коммуникации. На своем уровне военные - Главком, Генеральный штаб - работают над военной компонентой гарантий безопасности Украины. Сейчас каждый день добавляет контуров будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, в воздухе, на море. И каждый день будут новые шаги партнеров в поддержку Украины - у меня будет много дипломатической работы. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной", - рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21666) обращение (799)
+5
А вы суки з розкраданням що розумієте ?
ВР сьогодні прийняла постанову- чи закон хйвасзна - закрити доступ до реєстру про збагачення ЗІЛЬОНИХ ЗА ВІЙНУ
21.08.2025 20:00 Ответить
+5
«Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей»
21.08.2025 20:12 Ответить
+4
Вдарь фламінгой по кремлю, чи сикотно?
21.08.2025 19:59 Ответить
Умєров за вдале розкрадання на ФЛАМІНГО ПРизначений секретарем РНБО!!! Цікаво на скільки більше зараз тріщать сундуки офшорів МАРОДЕРАТУ?
21.08.2025 20:01 Ответить
...отже, прийняли б закон раніше ЗІЛЬОНІразом з ОПЗЖ КОТІН й надалі б розкрадав та тримав під собою ЕНЕРГОАТОМ , тусячи з ДЕРКАЧЕМ через керівника МАГАТЕ Гросі, котрий на голці Кремля вже десятиріччями сидить ще з часів посла Аргентини у Австрії ,а там трафік ще дипломатичних літачків наркоти з Аргентини до Кремля добре працював...
21.08.2025 20:14 Ответить
Так ти на нього не можеш тиснути тому що сцикотно, заодно після свіжої порції ти тиснеш своїми потужними відосиками українців.
21.08.2025 20:01 Ответить
Та звіздець Пуйлу! Зелю на кінець умовили піти на зустріч проханням Пуйла на перемовини. Тепер поїде, і як проявить сильне натискання, то той буде боятись подивитись в очі кварталісту, і віддасть всі території по східним кордонам УНР!
21.08.2025 20:02 Ответить
та не вже, а як же взглянуть в очі ?
21.08.2025 20:02 Ответить
Путін не розуміє нічого? Навіть щирого погляду тов. Зєльонкіна?
21.08.2025 20:03 Ответить
Татишо???!!! Всього 6 років знадобилося, щоб це зрозуміти.

Може через 6 років і Трамп допре...

Ах да. В США вибори ніхто не відміняв і владу не узурпував покищо. Тому через 6 років Трамп вже не буде президентом.
21.08.2025 20:07 Ответить
Що значить "тиснути"? Треба знищувати все кацапське що розповзлось як ********** по землі українській!
21.08.2025 20:08 Ответить
А БАЦЬКА так потребує наших бабок за бітум - до танків хйула дороги теж готує
21.08.2025 20:15 Ответить
"Окрім хрипу та піску"? Треба більше гундосиків!!!
21.08.2025 20:13 Ответить
валодя,хоче сильно натиснути пуйлу туди.де він побачив мир унього!
21.08.2025 20:13 Ответить
До речі, сам ЗЄля теж як і плєшивий, не розуміє і не поважає ні законів ні Конституції, а щось до нього доходить лише коли люди виходять на протести. Прийде ще час, коли Янєлох і на собі силу відчує.
21.08.2025 20:15 Ответить
так тисни Вова ,тисни ! дай наказ ракетами по москві ! ти ж наробив за 3 роки ?
21.08.2025 20:16 Ответить
Війна вигідна зеленському. Квітень 2019 - стадіон
21.08.2025 20:20 Ответить
21.08.2025 20:23 Ответить
Зегевара- человек принципов, если сказал, шо надо смотреть в глаза- так и делает. Каждый ,****, день сильно давит...
21.08.2025 20:24 Ответить
21.08.2025 20:25 Ответить
Иди уже играть на рояле,дипломат шашлычный.
21.08.2025 20:29 Ответить
Три роки війни та санкцій щось вирішили чи прогнули путлера?
21.08.2025 20:31 Ответить
Не їдь до путлїра ,а то ще з галустяном тебе сплутає ,ви і так схожі ,як рідні брати ,і путлєр подумає - " чому це я повинен вести перемовини з галустяном ?"
21.08.2025 20:36 Ответить
Тут, у вас багато спільного... Вови!
21.08.2025 20:44 Ответить
Володя, у твій звіздьож повірю лише у випадку, коли анонсована тобою чудо-ракета "Фламінго" зруйнує у москві або їхній Генштаб, або їхнє Міноборони!
21.08.2025 20:48 Ответить
 
 