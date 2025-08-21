УКР
Путін не розуміє нічого, окрім сили та тиску, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський закликав збільшити тиск на Росію для завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє.

Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей. Президент Трамп абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити. Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, в усіх наших контактах з партнерами, щоб усе ж відбулись перемовини, і саме такі, які можуть наблизити мир.

Читайте: Трамп вирішив відійти від мирних перемовин між Росією та Україною, - The Guardian

Працюють радники з питань національної безпеки – вчора була в них розмова, сьогодні теж багато комунікації. На своєму рівні військові – Головком, Генеральний штаб – працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України. Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, в повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України – у мене буде багато дипломатичної роботи. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) звернення (655)
+7
А вы суки з розкраданням що розумієте ?
ВР сьогодні прийняла постанову- чи закон хйвасзна - закрити доступ до реєстру про збагачення ЗІЛЬОНИХ ЗА ВІЙНУ
показати весь коментар
21.08.2025 20:00 Відповісти
+5
«Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей»
показати весь коментар
21.08.2025 20:12 Відповісти
+4
Вдарь фламінгой по кремлю, чи сикотно?
показати весь коментар
21.08.2025 19:59 Відповісти
Умєров за вдале розкрадання на ФЛАМІНГО ПРизначений секретарем РНБО!!! Цікаво на скільки більше зараз тріщать сундуки офшорів МАРОДЕРАТУ?
показати весь коментар
21.08.2025 20:01 Відповісти
...отже, прийняли б закон раніше ЗІЛЬОНІразом з ОПЗЖ КОТІН й надалі б розкрадав та тримав під собою ЕНЕРГОАТОМ , тусячи з ДЕРКАЧЕМ через керівника МАГАТЕ Гросі, котрий на голці Кремля вже десятиріччями сидить ще з часів посла Аргентини у Австрії ,а там трафік ще дипломатичних літачків наркоти з Аргентини до Кремля добре працював...
показати весь коментар
21.08.2025 20:14 Відповісти
Так ти на нього не можеш тиснути тому що сцикотно, заодно після свіжої порції ти тиснеш своїми потужними відосиками українців.
показати весь коментар
21.08.2025 20:01 Відповісти
Та звіздець Пуйлу! Зелю на кінець умовили піти на зустріч проханням Пуйла на перемовини. Тепер поїде, і як проявить сильне натискання, то той буде боятись подивитись в очі кварталісту, і віддасть всі території по східним кордонам УНР!
показати весь коментар
21.08.2025 20:02 Відповісти
та не вже, а як же взглянуть в очі ?
показати весь коментар
21.08.2025 20:02 Відповісти
Путін не розуміє нічого? Навіть щирого погляду тов. Зєльонкіна?
показати весь коментар
21.08.2025 20:03 Відповісти
Татишо???!!! Всього 6 років знадобилося, щоб це зрозуміти.

Може через 6 років і Трамп допре...

Ах да. В США вибори ніхто не відміняв і владу не узурпував покищо. Тому через 6 років Трамп вже не буде президентом.
показати весь коментар
21.08.2025 20:07 Відповісти
Що значить "тиснути"? Треба знищувати все кацапське що розповзлось як ********** по землі українській!
показати весь коментар
21.08.2025 20:08 Відповісти
А БАЦЬКА так потребує наших бабок за бітум - до танків хйула дороги теж готує
показати весь коментар
21.08.2025 20:15 Відповісти
"Окрім хрипу та піску"? Треба більше гундосиків!!!
показати весь коментар
21.08.2025 20:13 Відповісти
валодя,хоче сильно натиснути пуйлу туди.де він побачив мир унього!
показати весь коментар
21.08.2025 20:13 Відповісти
До речі, сам ЗЄля теж як і плєшивий, не розуміє і не поважає ні законів ні Конституції, а щось до нього доходить лише коли люди виходять на протести. Прийде ще час, коли Янєлох і на собі силу відчує.
показати весь коментар
21.08.2025 20:15 Відповісти
так тисни Вова ,тисни ! дай наказ ракетами по москві ! ти ж наробив за 3 роки ?
показати весь коментар
21.08.2025 20:16 Відповісти
Війна вигідна зеленському. Квітень 2019 - стадіон
показати весь коментар
21.08.2025 20:20 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 20:23 Відповісти
Зегевара- человек принципов, если сказал, шо надо смотреть в глаза- так и делает. Каждый ,****, день сильно давит...
показати весь коментар
21.08.2025 20:24 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 20:25 Відповісти
Иди уже играть на рояле,дипломат шашлычный.
показати весь коментар
21.08.2025 20:29 Відповісти
Три роки війни та санкцій щось вирішили чи прогнули путлера?
показати весь коментар
21.08.2025 20:31 Відповісти
Не їдь до путлїра ,а то ще з галустяном тебе сплутає ,ви і так схожі ,як рідні брати ,і путлєр подумає - " чому це я повинен вести перемовини з галустяном ?"
показати весь коментар
21.08.2025 20:36 Відповісти
Тут, у вас багато спільного... Вови!
показати весь коментар
21.08.2025 20:44 Відповісти
Володя, у твій звіздьож повірю лише у випадку, коли анонсована тобою чудо-ракета "Фламінго" зруйнує у москві або їхній Генштаб, або їхнє Міноборони!
показати весь коментар
21.08.2025 20:48 Відповісти
Перші три роки до великої війни не вимовляв слово росія, а казав та сторона
показати весь коментар
21.08.2025 21:40 Відповісти
У коментах московитський дух, туй руснею смердить.
показати весь коментар
21.08.2025 21:49 Відповісти
 
 