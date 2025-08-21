Путін не розуміє нічого, окрім сили та тиску, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський закликав збільшити тиск на Росію для завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє.

Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей. Президент Трамп абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити. Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, в усіх наших контактах з партнерами, щоб усе ж відбулись перемовини, і саме такі, які можуть наблизити мир.

Працюють радники з питань національної безпеки – вчора була в них розмова, сьогодні теж багато комунікації. На своєму рівні військові – Головком, Генеральний штаб – працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України. Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, в повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України – у мене буде багато дипломатичної роботи. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною", - розповів Зеленський.