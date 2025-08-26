Международный легион ГУР показал видео учений штурмовиков на Запорожском направлении. ВИДЕО

Международный легион ГУР МО Украины обнародовал видео летних учений штурмовых групп, снятое на Запорожском направлении. На кадрах видно, как военные отрабатывают прицельную стрельбу, передвижение "двойками" по блиндажам и зачистку окопов, сообщает Цензор.НЕТ.

Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Такие занятия направлены на повышение эффективности действий в бою. Видео демонстрирует высокий уровень подготовки и слаженности украинских штурмовиков, которые ежедневно совершенствуют навыки для успешного выполнения боевых задач на передовой.

Также смотрите: Воины ГУР осуществили доставку "полевой почты" российским оккупантам. ВИДЕО