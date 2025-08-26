Міжнародний легіон ГУР показав відео навчань штурмовиків на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Міжнародний легіон ГУР МО України оприлюднив відео літніх навчань штурмових груп, зняте на Запорізькому напрямку. На кадрах видно, як військові відпрацьовують прицільну стрільбу, пересування "двійками" по бліндажах та зачистку окопів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тренування проходили в умовах, максимально наближених до бойових. Такі заняття спрямовані на підвищення ефективності дій в бою. Відео демонструє високий рівень підготовки та злагодженості українських штурмовиків, які щодня вдосконалюють навички для успішного виконання бойових завдань на передовій.

