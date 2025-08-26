Дроны бригады "Рубеж" контролируют поле боя — оккупантам не скрыться. ВИДЕО

Операторы дронов 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы"бригады "Рубеж" проводят успешную ликвидацию врага. Как пишет Цензор.НЕТ, украинские дронники внимательно отследили каждое движение вражеской пехоты, превратив поле боя в контролируемую зону.

"Результат для врага - неутешительный, для наших операторов БПЛА - отличный", - отчитались в бригаде "Рубеж". Военные добавили: "Украинские поля слишком бескрайние для оккупантов - никто не смог перебежать!"

