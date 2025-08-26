Дрони бригади "Рубіж" контролюють поле бою — окупантам не сховатися. ВIДЕО
Оператори дронів 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж" проводять успішну ліквідацію ворога. Як пише Цензор.НЕТ, українські дронники уважно відстежили кожен рух ворожої піхоти, перетворивши поле бою на контрольовану зону.
"Результат для ворога — невтішний, для наших операторів БПЛА — відмінний", — відзвітували у бригаді "Рубіж". Військові додали: "Українські поля занадто безкрайні для окупантів — ніхто не зміг перебігти!"
