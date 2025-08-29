РУС
В Брянской области РФ поражен важный объект, обеспечивающий российскую армию нефтепродуктами, - Генштаб. ВИДЕО

В ночь на 29 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год.

Читайте: Генштаб подтвердил удар по двум российским НПЗ и складам БК

В Генштабе рассказали, что поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено подразделениями ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины. На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей, чтобы заставить захватчиков прекратить агрессивную войну против Украины", - добавили в Генштабе.

Также читайте: Российский порт Усть-Луга будет работать только на половину мощности из-за ударов украинских дронов, - Reuters

Санкції які працюють.
Щоденні і наполегливі санкції.
29.08.2025 13:43 Ответить
Дружба?
Чекаємо "непереводмую с венгерского игру слов с местными идиоматическими выражениями".
29.08.2025 13:50 Ответить
60 км від кордону. Ця ціль мала бути знищена Вільхою ще 2022р.
Де наша Вільха?
29.08.2025 13:56 Ответить
Цю ціль могли знищити ще старими Точками У. Як взагалі рашисти спокійно качають нафту в 60-ти км від кордону? ******* якимось договорнячком і зрадою
29.08.2025 14:07 Ответить
вже сьомий рік, як *******. Вірніше смердить так, що аж очі сльозяться.
29.08.2025 14:11 Ответить
Щось слабовато. ****** наче насрали під двері на газету і підпалили. Потрібно щоб там все палало і вибухало а не завтра рашисти запустять його знову
29.08.2025 14:10 Ответить
Та які там нафтопродукти, у них їх настільки багато, що це без толку. Вони по наших дітях б*ють, відповідь повинна бути симетричною, лупіть по будинках.
29.08.2025 14:11 Ответить
Якщо лупити по мирняку - партнери перекриють фінансування та постачання зброї? Ви цього хочете?
29.08.2025 14:14 Ответить
 
 