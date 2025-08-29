В Брянской области РФ поражен важный объект, обеспечивающий российскую армию нефтепродуктами, - Генштаб. ВИДЕО

В ночь на 29 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год.

Читайте: Генштаб подтвердил удар по двум российским НПЗ и складам БК

В Генштабе рассказали, что поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено подразделениями ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины. На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей, чтобы заставить захватчиков прекратить агрессивную войну против Украины", - добавили в Генштабе.

Также читайте: Российский порт Усть-Луга будет работать только на половину мощности из-за ударов украинских дронов, - Reuters