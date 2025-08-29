В Брянской области РФ поражен важный объект, обеспечивающий российскую армию нефтепродуктами, - Генштаб. ВИДЕО
В ночь на 29 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год.
В Генштабе рассказали, что поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено подразделениями ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины. На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей, чтобы заставить захватчиков прекратить агрессивную войну против Украины", - добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоденні і наполегливі санкції.
Чекаємо "непереводмую с венгерского игру слов с местными идиоматическими выражениями".
Де наша Вільха?