Пограничники во время Всеукраинского забега почтили память погибшего побратима из Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

8-й Всеукраинский забег "Поважаю Воїнів, біжу за Героїв України", который состоялся 30 августа, объединил участников по всей стране и за ее пределами. Восемь военнослужащих 15-го мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины присоединились к забегу "Поважаю Воїнів, біжу за Героїв України", который проходил при поддержке Сумской областной военной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инициатива является частью масштабного 8-го Всеукраинского забега для чествования памяти Защитников и Защитниц Украины, отдавших жизнь за свободу и независимость государства. Участники имели возможность указать на стартовом номере имя Героя, которому посвящали свой забег.

Фото: Источник

Среди тех, кому отдавали честь, был Антон Шершнев - киевлянин, погибший 17 августа этого года. Во время полномасштабного вторжения России он добровольно присоединился к группе FPV Elephant, которая специализировалась на наземной и воздушной разведке.

Военный принимал активное участие в боях за Бахмут, операциях на Харьковщине, а также в Волчанской и Курской операциях. После трагической гибели командира подразделения Антон продолжил службу пограничником на Сумщине.

За выдающуюся службу, мужество и личный вклад в защиту независимости и территориальной целостности Украины Антон Шершнев награжден медалью "Честь. Слава. Держава".

"Такие мероприятия чрезвычайно важны для сохранения памяти о наших Героях", - рассказала волонтер, заместитель председателя ИРЦ "База 4.5.0" Екатерина Шершнева, - Антон отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить в свободной Украине. Участие в забеге - это дань памяти всем, кто боролся и продолжает бороться за нашу победу. Важно, чтобы общество помнило об их вкладе и передавало эту память следующим поколениям".

