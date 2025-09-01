Прикордонники під час Всеукраїнського забігу вшанували пам’ять загиблого побратима з Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
8-й Всеукраїнський забіг "Шаную Воїнів, біжу за Героїв України", який відбувся 30 серпня, об'єднав учасників по всій країні та за її межами. Вісім військовослужбовців 15-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України долучилися до забігу "Шаную Воїнів, біжу за Героїв України", який проходив за підтримки Сумської обласної військової адміністрації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ініціатива є частиною масштабного 8-го Всеукраїнського забігу для вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, які віддали життя за свободу та незалежність держави. Учасники мали можливість вказати на стартовому номері ім'я Героя, якому присвячували свій забіг.
Серед тих, кого вшановували, був Антон Шершньов – киянин, який загинув 17 серпня цього року. Під час повномасштабного вторгнення росії він добровільно приєднався до групи FPV Elephant, що спеціалізувалася на наземній та повітряній розвідці.
Військовий брав активну участь у боях за Бахмут, операціях у Харківській області, а також у Вовчанській та Курській операціях. Після трагічної загибелі командира підрозділу Антон продовжив службу прикордонником на Сумщині.
За видатну службу, мужність та особистий внесок у захист незалежності та територіальної цілісності України Антона Шершньова нагороджено медаллю "Честь. Слава. Держава".
"Такі заходи надзвичайно важливі для збереження пам'яті про наших Героїв", — розповіла волонтерка, заступниця голови ІРЦ "База 4.5.0" Катерина Шершньова. – Антон віддав своє життя, щоб ми могли жити у вільній Україні. Участь у забігу — це данина пам'яті всім, хто боровся і продовжує боротися за нашу перемогу. Важливо, щоб суспільство пам'ятало про їхній внесок і передавало цю пам'ять наступним поколінням".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль