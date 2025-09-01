Прикордонники під час Всеукраїнського забігу вшанували пам’ять загиблого побратима з Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

8-й Всеукраїнський забіг "Шаную Воїнів, біжу за Героїв України", який відбувся 30 серпня, об'єднав учасників по всій країні та за її межами. Вісім військовослужбовців 15-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України долучилися до забігу "Шаную Воїнів, біжу за Героїв України", який проходив за підтримки Сумської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрони українських прикордонників знищили окупантів, які ховалися в чагарниках. ВIДЕО

Ініціатива є частиною масштабного 8-го Всеукраїнського забігу для вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, які віддали життя за свободу та незалежність держави. Учасники мали можливість вказати на стартовому номері ім'я Героя, якому присвячували свій забіг.

Фото: Джерело

Серед тих, кого вшановували, був Антон Шершньов – киянин, який загинув 17 серпня цього року. Під час повномасштабного вторгнення росії він добровільно приєднався до групи FPV Elephant, що спеціалізувалася на наземній та повітряній розвідці.

Військовий брав активну участь у боях за Бахмут, операціях у Харківській області, а також у Вовчанській та Курській операціях. Після трагічної загибелі командира підрозділу Антон продовжив службу прикордонником на Сумщині.

Дивіться: Пілоти "Стрікс" знищили бойові позиції та антени противника. ВIДЕО

За видатну службу, мужність та особистий внесок у захист незалежності та територіальної цілісності України Антона Шершньова нагороджено медаллю "Честь. Слава. Держава".

"Такі заходи надзвичайно важливі для збереження пам'яті про наших Героїв", — розповіла волонтерка, заступниця голови ІРЦ "База 4.5.0" Катерина Шершньова. – Антон віддав своє життя, щоб ми могли жити у вільній Україні. Участь у забігу — це данина пам'яті всім, хто боровся і продовжує боротися за нашу перемогу. Важливо, щоб суспільство пам'ятало про їхній внесок і передавало цю пам'ять наступним поколінням".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Антени та боєприпаси: українські прикордонники знищили російські позиції на Курському напрямку. ВIДЕО