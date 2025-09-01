Батальон Incognito group обнаружил вражескую пехоту и направил для ее уничтожения ударные БПЛА. ВИДЕО
Батальон Incognito group 54-й отдельной механизированной бригады продолжает наносить врагу тяжелые потери. Украинские защитники обнаружили вражеские позиции на одном из направлений - российская пехота перемещалась среди деревьев и не заметила ударных БпЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря точным сбросам, оккупанты были ликвидированы. На видео, которое батальон выложил в телеграм-канале, можно увидеть, что работа по уничтожению российских военных ведется и днем и ночью. "Охота продолжается, ни одному оккупанту не удалось уйти - по крайней мере домой", - добавляют украинские защитники.
