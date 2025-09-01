Батальйон Incognito group виявив ворожу піхоту та направив для її знищення ударні БпЛА. ВIДЕО

Батальйон Incognito group 54-ї окремої механізованої бригади продовжує завдавати ворогові важких втрат. Українські захисники виявили ворожі позиції на одному з напрямків - російська піхота переміщалася серед дерев і не помітила ударних БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки точним скидам, окупанти були ліквідовані. На відео, яке батальйон виклав у телеграм-каналі, можна побачити, що робота зі знищення російських військових ведеться і вдень і вночі. "Полювання продовжується, жодному окупанту не вдалось піти - принаймні додому", - додають українські оборонці.

