УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10343 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
527 1

Батальйон Incognito group виявив ворожу піхоту та направив для її знищення ударні БпЛА. ВIДЕО

Батальйон Incognito group 54-ї окремої механізованої бригади продовжує завдавати ворогові важких втрат. Українські захисники виявили ворожі позиції на одному з напрямків - російська піхота переміщалася серед дерев і не помітила ударних БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки точним скидам, окупанти були ліквідовані. На відео, яке батальйон виклав у телеграм-каналі, можна побачити, що робота зі знищення російських військових ведеться і вдень і вночі. "Полювання продовжується, жодному окупанту не вдалось піти - принаймні додому", - додають українські оборонці. 

Також дивіться: Нічне полювання: дронарі ДПСУ знищили позицію запуску ворожих дронів та 11 укриттів противника. ВIДЕО

безпілотник (4786) полювання (41) знищення (8119) 54 окрема бригада (185) fpv-дрон (179)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
добре...
показати весь коментар
01.09.2025 21:13 Відповісти
 
 