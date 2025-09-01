РУС
Минута молчания на Майдане: в Киеве почтили память Андрея Парубия. ВИДЕО

В Киеве, на Майдане Незалежности, вечером 1 сентября состоялся чин прощания с народным депутатом, экс-спикером Верховной Рады Андреем Парубием - одним из лидеров Оранжевой революции и Революции достоинства.

На площади собрались парламентарии, ветераны Майдана, волонтеры и сотни киевлян с цветами и флагами. Память о политике почтили минутой молчания.

Похороны Андрея Парубия состоятся 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове.

Людині Патріоту Парубію !!! Слава йому в історії України !!! 🙏 Він захищав тих, хто зрадив своїм вибором в 19р Україну 😢...
01.09.2025 23:49 Ответить
02.09.2025 00:02 Ответить
Світла та вічна Пам'ять Людині, Українцю, Державнику! Честь!
Вклоняюсь з Донеччини.
❤️🖤💙💛
💔
02.09.2025 00:29 Ответить
Людині Патріоту Парубію !!! Слава йому в історії України !!! 🙏 Він захищав тих, хто зрадив своїм вибором в 19р Україну 😢...
01.09.2025 23:49 Ответить
На площі зібралися парламентарі, ветерани Майдану, волонтери та сотні киян із квітами й прапорами. Пам'ять про політика вшанували хвилиною мовчання
І не одного ветерана війни.
01.09.2025 23:52 Ответить
Впевнені? Документи перевіряли?
02.09.2025 00:03 Ответить
02.09.2025 00:02 Ответить
Це ж не похорон-прощання. Ще й понеділок.
02.09.2025 00:42 Ответить
Світла та вічна Пам'ять Людині, Українцю, Державнику! Честь!
Вклоняюсь з Донеччини.
❤️🖤💙💛
💔
02.09.2025 00:29 Ответить
вечная память, а тем *********, которые не дали охрану и им вечная гандьба,с паруб. не доллго , но встретитесь.
02.09.2025 00:29 Ответить
"Для мене Андрій асоціюється з Майданом.
Андрій - комендант Майдану, командир Майдану, командир сотень Самооборони Майдану", - згадує загиблого Петро Порошенко, експрезидент України і лідер партії "Європейська солідарність", номером другим у списках якої Парубій став народним депутатом України у 2019 році.

"І коли ми ухвалювали законодавство про розбудову української армії, перші сотні Самооборони відправлялися на фронт - і це був Андрій. І коли Верховна Рада ухвалювала закони про обороноздатність, це був Андрій", - продовжив Порошенко.

Він назвав Парубія провідником нації та порівняв його зі Степаном Банедрою: "Подивіться, як багато перекликається між біографією Андрія Парубія і біографією Степана Бандери. І те, що російська куля терориста знайшла і Степана Бандеру, і Андрія Парубія - теж невипадково", - наголосив Порошенко.
02.09.2025 00:48 Ответить
На прощанні з Андрієм Парубієм у Києві
02.09.2025 00:50 Ответить
Прийшли Українці, щоб вклонитися та віддати останню шану Українському Державнику!!
Але геть не видно на цьому заході, великої кількості осіб, які своїми дупами, тиснули в кабінетах Урядового кварталу, і зокрема, з 2014 року!!
Від слова ЗОВСІМ!! А їх було, чимало у вишиванках та з пожиттєвим утриманням, за рахунок Народу України!! Головне запис у трудовій і знову обиратися на грошові місця??
02.09.2025 00:59 Ответить
 
 