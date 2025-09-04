Артиллеристы 44-й бригады уничтожили склад боеприпасов, 3 гаубицы и два орудия оккупантов. ВИДЕО
Воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили ряд техники российских войск.
Об этом защитники сообщили в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Так, был поражен вражеский склад боеприпасов, 3 гаубицы МСТА-Б, орудия М-46 и Д-30, а также миномет.
Николай Водяной
