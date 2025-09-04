Артилеристи 44-ї бригади знищили склад боєприпасів, 3 гаубиці та дві гармати окупантів. ВIДЕО

Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили низку техніки російських військ.

Про це захисники повідомили у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, було уражено ворожий склад боєприпасів, 3 гаубиці МСТА-Б, гармати М-46 та Д-30, а також міномет.

