УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9316 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ліквідація російських окупантів
333 1

Артилеристи 44-ї бригади знищили склад боєприпасів, 3 гаубиці та дві гармати окупантів. ВIДЕО

Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили низку техніки російських військ.

Про це захисники повідомили у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, було уражено ворожий склад боєприпасів, 3 гаубиці МСТА-Б, гармати М-46 та Д-30, а також міномет.

Також дивіться: Бійці артилерійської бригади знищили 2 ворожі гармати та замаскований склад боєприпасів на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4419) 44 артилерійська бригада (43)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
добре
показати весь коментар
04.09.2025 14:20 Відповісти
 
 