Артилеристи 44-ї бригади знищили склад боєприпасів, 3 гаубиці та дві гармати окупантів. ВIДЕО
Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили низку техніки російських військ.
Про це захисники повідомили у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Так, було уражено ворожий склад боєприпасів, 3 гаубиці МСТА-Б, гармати М-46 та Д-30, а також міномет.
