Уничтожены вражеский катер, РЛС и оккупанты ― детали операции спецназа ГУР в Черном море. ВИДЕО
Эксклюзивные кадры черноморской операции Департамента активных действий ГУР МО Украины, которая состоялась в августе 2025 года: экипажи спецназовцев военной разведки вышли в море и успешно атаковали цели российской оккупационной армии.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
В результате рейда с применением FPV-дронов и других боевых беспилотников бойцы ГУР уничтожили вражеские:
- катер типа БЛ-680;
- РЛС "Гарпун-Б";
- РЭБ "Гроза".
"Кроме того, мастера подразделений активных действий сожгли четыре антенно-фидерных устройства врага и нанесли российским захватчикам потери среди личного состава", - добавили в ГУР.
В ГУР МО сообщили, что присоединиться к подразделениям активных действий можно, заполнив анкету.
