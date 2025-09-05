Уничтожены вражеский катер, РЛС и оккупанты ― детали операции спецназа ГУР в Черном море. ВИДЕО

Эксклюзивные кадры черноморской операции Департамента активных действий ГУР МО Украины, которая состоялась в августе 2025 года: экипажи спецназовцев военной разведки вышли в море и успешно атаковали цели российской оккупационной армии.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

В результате рейда с применением FPV-дронов и других боевых беспилотников бойцы ГУР уничтожили вражеские:

- катер типа БЛ-680;

- РЛС "Гарпун-Б";

- РЭБ "Гроза".

"Кроме того, мастера подразделений активных действий сожгли четыре антенно-фидерных устройства врага и нанесли российским захватчикам потери среди личного состава", - добавили в ГУР.

В ГУР МО сообщили, что присоединиться к подразделениям активных действий можно, заполнив анкету.