Знищено ворожий катер, РЛС та окупантів ― деталі операції спецпризначенців ГУР у Чорному морі. ВIДЕО
Ексклюзивні кадри чорноморської операції Департаменту активних дій ГУР МО України, яка відбулася у серпні 2025 року: екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
У результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:
• катер типу БЛ-680;
• РЛС "Гарпун-Б";
• РЕБ "Гроза".
"Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу", - додали в ГУР.
В ГУР МО повідомили, що долучитися до підрозділів активних дій можна, заповнивши анкету.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Phoenix Triple Seven
показати весь коментар05.09.2025 13:46 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль