Знищено ворожий катер, РЛС та окупантів ― деталі операції спецпризначенців ГУР у Чорному морі. ВIДЕО

Ексклюзивні кадри чорноморської операції Департаменту активних дій ГУР МО України, яка відбулася у серпні 2025 року: екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

У результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:

• катер типу БЛ-680;

• РЛС "Гарпун-Б";

• РЕБ "Гроза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВМС знищили російський катер, який намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендрівську косу. ВIДЕО

"Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу", - додали в ГУР.

В ГУР МО повідомили, що долучитися до підрозділів активних дій можна, заповнивши анкету.