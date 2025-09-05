РУС
647 5

Силы обороны захватили двух бывших заключенных россиян в плен: "На меня давили, шантажировали свободой". ВИДЕО

Бойцы пограничной бригады "Форпост" на Волчанском направлении взяли в плен двух российских военных. Оба - бывшие заключенные, которых заставили идти на войну: за отказ им обещали дополнительные годы за решеткой.

Их обеспечение на фронте сводилось к банке тушенки раз в несколько дней и постоянной нехватки воды. Эти истории - из серии тех многих, где страна-агрессор делает "добровольцев" из на самом деле загнанных в армию под страхом наказания, передает Цензор.НЕТ.

"На меня давили, шантажировали свободой", - рассказали пограничникам пленные.

армия РФ (20450) Госпогранслужба (6814) плен (2692)
Може їх ще пожаліти та подяку висловити?? Якщо їх не тримати у клітці,ці потвори після обміну знову повернуться вбивати українців! Смерть ворогам!!
05.09.2025 16:30 Ответить
Я чуть сльозу не пустив .
05.09.2025 16:31 Ответить
Я думаю, там каждый едет в Украину со своей, заранее подготовленной, побрехенькой.
05.09.2025 16:52 Ответить
100%
05.09.2025 16:59 Ответить
Дєди які ваєвалі, заставляють салаґ вчити напам'ять:
"Каґда мабілізалі ґаварілі буду склади ахранять прівєзлі на фронт камандіри на€балі самі с'€балісь нас бросілі я нє стрілял всє двухсотиє я адін вижил".
05.09.2025 17:06 Ответить
 
 