Силы обороны захватили двух бывших заключенных россиян в плен: "На меня давили, шантажировали свободой". ВИДЕО
Бойцы пограничной бригады "Форпост" на Волчанском направлении взяли в плен двух российских военных. Оба - бывшие заключенные, которых заставили идти на войну: за отказ им обещали дополнительные годы за решеткой.
Их обеспечение на фронте сводилось к банке тушенки раз в несколько дней и постоянной нехватки воды. Эти истории - из серии тех многих, где страна-агрессор делает "добровольцев" из на самом деле загнанных в армию под страхом наказания, передает Цензор.НЕТ.
"На меня давили, шантажировали свободой", - рассказали пограничникам пленные.
"Каґда мабілізалі ґаварілі буду склади ахранять прівєзлі на фронт камандіри на€балі самі с'€балісь нас бросілі я нє стрілял всє двухсотиє я адін вижил".