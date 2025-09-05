УКР
Сили оборони захопили двох колишніх ув’язнених росіян у полон: "На мене тиснули, шантажували свободою". ВIДЕО

Бійці прикордонної бригади "Форпост" на Вовчанському напрямку взяли у полон двох російських військових. Обидва – колишні ув’язнені, яких змусили йти на війну: за відмову їм обіцяли додаткові роки за ґратами.

Їхнє забезпечення на фронті зводилося до банки тушонки раз на кілька днів і постійної нестачі води. Ці історії – із серії тих багатьох, де країна-агресор робить "добровольців" із насправді загнаних до армії під страхом покарання, передає Цензор.НЕТ.

"На мене тиснули, шантажували свободою", – розповіли прикордонникам полонені.

Також дивіться: Прикордонники знищили танк, гармату та наземний роботизований комплекс окупантів на Донеччині. ВIДЕО

армія рф (18602) Держприкордонслужба ДПСУ (6383) полон (1642)
Може їх ще пожаліти та подяку висловити?? Якщо їх не тримати у клітці,ці потвори після обміну знову повернуться вбивати українців! Смерть ворогам!!
05.09.2025 16:30 Відповісти
Я чуть сльозу не пустив .
05.09.2025 16:31 Відповісти
Я думаю, там каждый едет в Украину со своей, заранее подготовленной, побрехенькой.
05.09.2025 16:52 Відповісти
100%
05.09.2025 16:59 Відповісти
Дєди які ваєвалі, заставляють салаґ вчити напам'ять:
"Каґда мабілізалі ґаварілі буду склади ахранять прівєзлі на фронт камандіри на€балі самі с'€балісь нас бросілі я нє стрілял всє двухсотиє я адін вижил".
05.09.2025 17:06 Відповісти
"Мне дали попитьздюлей"
05.09.2025 18:02 Відповісти
 
 