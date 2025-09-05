Сили оборони захопили двох колишніх ув’язнених росіян у полон: "На мене тиснули, шантажували свободою". ВIДЕО

Бійці прикордонної бригади "Форпост" на Вовчанському напрямку взяли у полон двох російських військових. Обидва – колишні ув’язнені, яких змусили йти на війну: за відмову їм обіцяли додаткові роки за ґратами.

Їхнє забезпечення на фронті зводилося до банки тушонки раз на кілька днів і постійної нестачі води. Ці історії – із серії тих багатьох, де країна-агресор робить "добровольців" із насправді загнаних до армії під страхом покарання, передає Цензор.НЕТ.

"На мене тиснули, шантажували свободою", – розповіли прикордонникам полонені.

