Сын российского командира открыто рассказывает, как его учат "убивать хохлов". ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором 14-летний сын командира 98-й десантной дивизии ВС РФ Григория Курчанинова признается, что учится "убивать хохлов". Отец парня сейчас возглавляет российский военный контингент на учениях "Запад-2025" в Беларуси.
98-я десантная дивизия, которой руководит Курчанинов, ранее участвовала в штурмах Часова Яра и причастна к многочисленным военным преступлениям на территории Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+16 Bander UA
показать весь комментарий05.09.2025 16:39 Ответить Ссылка
+15 Alex G.
показать весь комментарий05.09.2025 16:41 Ответить Ссылка
+9 Gary Grant
показать весь комментарий05.09.2025 16:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Від переважної більшості диких звірів ніякої небезпеки і загрози для людей немає.
москалі - це особливий агресивний вид біологічних організмів - які самим своїм існуванням - несуть загрозу життю усьому живому на Землі.