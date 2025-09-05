РУС
Сын российского командира открыто рассказывает, как его учат "убивать хохлов". ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором 14-летний сын командира 98-й десантной дивизии ВС РФ Григория Курчанинова признается, что учится "убивать хохлов". Отец парня сейчас возглавляет российский военный контингент на учениях "Запад-2025" в Беларуси.

98-я десантная дивизия, которой руководит Курчанинов, ранее участвовала в штурмах Часова Яра и причастна к многочисленным военным преступлениям на территории Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Силы обороны захватили двух бывших заключенных россиян в плен: "На меня давили, шантажировали свободой". ВИДЕО

армия РФ (20450) пропаганда (3725) россия (97068)
+16
генетические ********....
05.09.2025 16:39 Ответить
+15
05.09.2025 16:41 Ответить
+9
Кацапи-антилюди.
05.09.2025 16:37 Ответить
Це його папа трахає молоденьких білоруських курсантів?
05.09.2025 16:36 Ответить
Кацапи-антилюди.
05.09.2025 16:37 Ответить
генетические ********....
05.09.2025 16:39 Ответить
І цього ******** свиносабак хтось назове людиною?
05.09.2025 16:40 Ответить
Робіть все що робите і воно вернеться до вас
05.09.2025 16:40 Ответить
05.09.2025 16:41 Ответить
Эта война не на одно поколение.
05.09.2025 16:44 Ответить
черговий доказ, що проти України воює увесь без винятку кацапстан
05.09.2025 16:56 Ответить
вже можно дарувати самоката.
05.09.2025 17:00 Ответить
Ненависть до кацапні має прищеплюватися нашій малечі з дитячого садочка, а шкільні першачки уже мають бути свідомими щодо методів знищення лаптєногава при гіпотетичній зустрічі. Бо зустріч з кацапом - це як перетин з диким звіром.
05.09.2025 17:01 Ответить
Вчора мене за подібне чуть не четвертували на сайті деякі в ,,бєлом,,
05.09.2025 17:09 Ответить
Не ображайте диких звірів - не порівнюйте їх з москалями.
Від переважної більшості диких звірів ніякої небезпеки і загрози для людей немає.
москалі - це особливий агресивний вид біологічних організмів - які самим своїм існуванням - несуть загрозу життю усьому живому на Землі.
05.09.2025 17:25 Ответить
а что может выпасть из жопы, только кусок говна
05.09.2025 17:13 Ответить
маленька кацапська мразота
05.09.2025 17:18 Ответить
А потім воно обісцяне в соплях буде молити його не розстрілювати
05.09.2025 17:19 Ответить
Кацапи наойогидніша ,наймерзеніша істота яка є на Землі ,варварство ,брехня, цинізм і печерний шовінізм все на що ці виродки здатні і дивують наші недоумки які не дивлячись на щоденні обстріли продовжують з дітьми спілкуватись мовою варварів.
05.09.2025 17:19 Ответить
Кацапський недокомандир через років шість проведе свого ******** на концерт кобздона, якщо звісно не здохне першим. Такі довго не існують на цьому світі.
05.09.2025 17:22 Ответить
як казав воєнрук в школі "є юнаки - а є підоростки"
05.09.2025 17:28 Ответить
 
 