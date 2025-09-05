Сын российского командира открыто рассказывает, как его учат "убивать хохлов". ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором 14-летний сын командира 98-й десантной дивизии ВС РФ Григория Курчанинова признается, что учится "убивать хохлов". Отец парня сейчас возглавляет российский военный контингент на учениях "Запад-2025" в Беларуси.

98-я десантная дивизия, которой руководит Курчанинов, ранее участвовала в штурмах Часова Яра и причастна к многочисленным военным преступлениям на территории Украины, информирует Цензор.НЕТ.

