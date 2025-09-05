Син російського командира відкрито розповідає, як його вчать "вбивати хохлів". ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому 14-річний син командира 98-ої десантної дивізії ЗС РФ Григорія Курчанінова зізнається, що навчається "вбивати хохлів". Батько хлопця наразі очолює російський військовий контингент на навчаннях "Запад-2025" у Білорусі.

98-ма десантна дивізія, якою керує Курчанінов, раніше брала участь у штурмах Часового Яру та причетна до численних воєнних злочинів на території України, інформує Цензор.НЕТ.

