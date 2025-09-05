УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8846 відвідувачів онлайн
Новини Відео
5 250 27

Син російського командира відкрито розповідає, як його вчать "вбивати хохлів". ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому 14-річний син командира 98-ої десантної дивізії ЗС РФ Григорія Курчанінова зізнається, що навчається "вбивати хохлів". Батько хлопця наразі очолює російський військовий контингент на навчаннях "Запад-2025" у Білорусі.

98-ма десантна дивізія, якою керує Курчанінов, раніше брала участь у штурмах Часового Яру та причетна до численних воєнних злочинів на території України, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили оборони захопили двох колишніх ув’язнених росіян у полон: "На мене тиснули, шантажували свободою". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18602) пропаганда (2852) росія (67527)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
генетические ********....
показати весь коментар
05.09.2025 16:39 Відповісти
+26
показати весь коментар
05.09.2025 16:41 Відповісти
+15
Кацапи-антилюди.
показати весь коментар
05.09.2025 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це його папа трахає молоденьких білоруських курсантів?
показати весь коментар
05.09.2025 16:36 Відповісти
Кацапи-антилюди.
показати весь коментар
05.09.2025 16:37 Відповісти
генетические ********....
показати весь коментар
05.09.2025 16:39 Відповісти
тому треба давити рашизм ще в зародишах !

до речі, мальчік має самокат..... ?

.
показати весь коментар
05.09.2025 17:50 Відповісти
І цього ******** свиносабак хтось назове людиною?
показати весь коментар
05.09.2025 16:40 Відповісти
Робіть все що робите і воно вернеться до вас
показати весь коментар
05.09.2025 16:40 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2025 16:41 Відповісти
Эта война не на одно поколение.
показати весь коментар
05.09.2025 16:44 Відповісти
Вона 300 років не зупинялась.
Аби знали київські князі, яке зло вони "породили ".
показати весь коментар
05.09.2025 18:06 Відповісти
черговий доказ, що проти України воює увесь без винятку кацапстан
показати весь коментар
05.09.2025 16:56 Відповісти
Зато у нас 300 тисяч !СЗЧ і мільйони ухилянтів.Це не викликає ніяких сумнівів у кінечному результаті війни.
показати весь коментар
05.09.2025 18:28 Відповісти
вже можно дарувати самоката.
показати весь коментар
05.09.2025 17:00 Відповісти
Ненависть до кацапні має прищеплюватися нашій малечі з дитячого садочка, а шкільні першачки уже мають бути свідомими щодо методів знищення лаптєногава при гіпотетичній зустрічі. Бо зустріч з кацапом - це як перетин з диким звіром.
показати весь коментар
05.09.2025 17:01 Відповісти
Вчора мене за подібне чуть не четвертували на сайті деякі в ,,бєлом,,
показати весь коментар
05.09.2025 17:09 Відповісти
Наймовірніше це були тролі у червоно-синьо-білому. Послуговуються українською, але підсумковий сенс їхніх висерів має характерний сморід ІПСО.
показати весь коментар
05.09.2025 17:40 Відповісти
Не ображайте диких звірів - не порівнюйте їх з москалями.
Від переважної більшості диких звірів ніякої небезпеки і загрози для людей немає.
москалі - це особливий агресивний вид біологічних організмів - які самим своїм існуванням - несуть загрозу життю усьому живому на Землі.
показати весь коментар
05.09.2025 17:25 Відповісти
а что может выпасть из жопы, только кусок говна
показати весь коментар
05.09.2025 17:13 Відповісти
маленька кацапська мразота
показати весь коментар
05.09.2025 17:18 Відповісти
А потім воно обісцяне в соплях буде молити його не розстрілювати
показати весь коментар
05.09.2025 17:19 Відповісти
Кацапи наойогидніша ,наймерзеніша істота яка є на Землі ,варварство ,брехня, цинізм і печерний шовінізм все на що ці виродки здатні і дивують наші недоумки які не дивлячись на щоденні обстріли продовжують з дітьми спілкуватись мовою варварів.
показати весь коментар
05.09.2025 17:19 Відповісти
Кацапський недокомандир через років шість проведе свого ******** на концерт кобздона, якщо звісно не здохне першим. Такі довго не існують на цьому світі.
показати весь коментар
05.09.2025 17:22 Відповісти
як казав воєнрук в школі "є юнаки - а є підоростки"
показати весь коментар
05.09.2025 17:28 Відповісти
Личинка Laptenogus Catsapus
показати весь коментар
05.09.2025 18:00 Відповісти
Ми не вбиваємо мирних москалів . Ну що договорилися ?
показати весь коментар
05.09.2025 18:01 Відповісти
Эти дебилы воюют с Нато ,а убивают Украинцев, называют братьями и снова убивают братьев чтобы Нато боялось,а почему бы вам не пойти с войной на Нато ведь они же во всем виноваты,боитесь? Жалкие вы рабы, ни сами не живете не другим не даете и ваш девиз жить в дерьме и тащить туда остальных.
показати весь коментар
05.09.2025 18:08 Відповісти
Ключова фраза, що руки самі сталі все робити, готовий кідарський суїцидник, задвухсотиться навіть не думаючи.
показати весь коментар
05.09.2025 18:14 Відповісти
 
 