РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8065 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
629 1

Бойцы 15-й бригады артразведки уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М2". ВИДЕО

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и скорректировали огонь по самоходной пусковой установке вражеского многофункционального ЗРК средней дальности "Бук-М2" на восточном направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Днепр", информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие удара, установка предназначенная для сбивания самолетов, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов - была уничтожена вместе с боекомплектом. Вражеская установка ПВО стоимостью около $25 млн восстановлению не подлежит.

Смотрите: Бойцы бригады "Черный лес" уничтожили вражескую радиолокационную станцию 96Л6Е. ВИДЕО

Автор: 

ЗРК (223) 15-я отдельная бригада артразведки (10)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудовий результат без переплат...
показать весь комментарий
05.09.2025 22:31 Ответить
 
 