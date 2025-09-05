Бойцы 15-й бригады артразведки уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М2". ВИДЕО
Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и скорректировали огонь по самоходной пусковой установке вражеского многофункционального ЗРК средней дальности "Бук-М2" на восточном направлении.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Днепр", информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие удара, установка предназначенная для сбивания самолетов, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов - была уничтожена вместе с боекомплектом. Вражеская установка ПВО стоимостью около $25 млн восстановлению не подлежит.
