Бійці 15-ї бригади артрозвідки знищили ворожий ЗРК "Бук-М2". ВIДЕО
Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по самохідній пусковій установці ворожого багатофункціонального ЗРК середньої дальності "Бук-М2" на східному напрямку.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Дніпро", інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару, установка призначена для збиття літаків, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об’єктів — була знищена разом з боєкомплектом. Ворожа установка ППО вартістю близько $25 млн відновленню не підлягає.
Покарано орків!!
Слава Україні!!