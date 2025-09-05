Бійці 15-ї бригади артрозвідки знищили ворожий ЗРК "Бук-М2". ВIДЕО

Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по самохідній пусковій установці ворожого багатофункціонального ЗРК середньої дальності "Бук-М2" на східному напрямку.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Дніпро", інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару, установка призначена для збиття літаків, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об’єктів — була знищена разом з боєкомплектом. Ворожа установка ППО вартістю близько $25 млн відновленню не підлягає.

