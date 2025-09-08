Украинский дрон подорвал "Ниву" с оккупантом за рулем: "Машину раз#бало. Двухсотый здесь". ВИДЕО

Украинский беспилотник нанес точный удар по автомобилю оккупантов, уничтожив российского военного, который находился за рулем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксирована изуродованная "Нива" с символикой российского вторжения и телом ликвидированного солдата внутри.

"Бл#дь, машину раз#бало. Двухсотый здесь", - говорит другой оккупант, фиксируя последствия удара.

