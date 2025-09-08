РУС
Украинский дрон подорвал "Ниву" с оккупантом за рулем: "Машину раз#бало. Двухсотый здесь". ВИДЕО

Украинский беспилотник нанес точный удар по автомобилю оккупантов, уничтожив российского военного, который находился за рулем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксирована изуродованная "Нива" с символикой российского вторжения и телом ликвидированного солдата внутри.
"Бл#дь, машину раз#бало. Двухсотый здесь", - говорит другой оккупант, фиксируя последствия удара.

авто (4238) ликвидация (4036) уничтожение (7861) fvp-дрон (190)
Добре хоч люди не пострадали .
08.09.2025 18:39
А там людей і не було.
08.09.2025 18:41
мінус метастаза - добре
08.09.2025 18:47
перші слова: машину раз'***** а те що там його дружбан лежить пофіг
08.09.2025 18:48
Бєлая лада в белой нивє, отака ×уйня
08.09.2025 18:54
Однак дивно .. водій 200-сотий , при цьому лобовуха ціла геть
08.09.2025 19:08
а боковуха ні
08.09.2025 19:13
Навколишнє середовище не пошкоджено, лише декацапізація!!
08.09.2025 19:20
Цей вже отримав свою білу машину
08.09.2025 19:30
 
 