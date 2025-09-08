Український дрон підірвав "Ниву" з окупантом за кермом: "Машину раз#бало. Двухсотый здесь". ВIДЕО

Український безпілотник завдав точного удару по автомобілю окупантів, знищивши російського військового, який перебував за кермом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано понівечену "Ниву" з символікою російського вторгнення та тілом ліквідованого солдата всередині.

"Бл#дь, машину раз#бало. Двухсотый здесь", - каже інший окупант, фіксуючи наслідки удару.

Увага! Ненормативна лексика!

