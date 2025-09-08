УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10064 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
1 338 9

Український дрон підірвав "Ниву" з окупантом за кермом: "Машину раз#бало. Двухсотый здесь". ВIДЕО

Український безпілотник завдав точного удару по автомобілю окупантів, знищивши російського військового, який перебував за кермом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано понівечену "Ниву" з символікою російського вторгнення та тілом ліквідованого солдата всередині.
"Бл#дь, машину раз#бало. Двухсотый здесь", - каже інший окупант, фіксуючи наслідки удару.

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Трупи окупантів на околицях Покровська: Росія не вивозить тіла своїх солдатів. ВIДЕО 18+

авто (6348) ліквідація (4428) знищення (8178) fpv-дрон (195)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре хоч люди не пострадали .
показати весь коментар
08.09.2025 18:39 Відповісти
А там людей і не було.
показати весь коментар
08.09.2025 18:41 Відповісти
мінус метастаза - добре
показати весь коментар
08.09.2025 18:47 Відповісти
перші слова: машину раз'***** а те що там його дружбан лежить пофіг
показати весь коментар
08.09.2025 18:48 Відповісти
Бєлая лада в белой нивє, отака ×уйня
показати весь коментар
08.09.2025 18:54 Відповісти
Однак дивно .. водій 200-сотий , при цьому лобовуха ціла геть
показати весь коментар
08.09.2025 19:08 Відповісти
а боковуха ні
показати весь коментар
08.09.2025 19:13 Відповісти
Навколишнє середовище не пошкоджено, лише декацапізація!!
показати весь коментар
08.09.2025 19:20 Відповісти
Цей вже отримав свою білу машину
показати весь коментар
08.09.2025 19:30 Відповісти
 
 