Український дрон підірвав "Ниву" з окупантом за кермом: "Машину раз#бало. Двухсотый здесь". ВIДЕО
Український безпілотник завдав точного удару по автомобілю окупантів, знищивши російського військового, який перебував за кермом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано понівечену "Ниву" з символікою російського вторгнення та тілом ліквідованого солдата всередині.
"Бл#дь, машину раз#бало. Двухсотый здесь", - каже інший окупант, фіксуючи наслідки удару.
Увага! Ненормативна лексика!
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар08.09.2025 18:39 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Степан Лукашёв
показати весь коментар08.09.2025 18:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
polini orop
показати весь коментар08.09.2025 18:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Псамметих II
показати весь коментар08.09.2025 18:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sergei M #570318
показати весь коментар08.09.2025 18:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
yuriy buck
показати весь коментар08.09.2025 19:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Психиатрическая больница No1
показати весь коментар08.09.2025 19:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар08.09.2025 19:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Денис Коновалов #551584
показати весь коментар08.09.2025 19:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль