На оккупантах едва держатся трусы: из-за недоедания военные РФ превратились в "ходячие скелеты". ВИДЕО

Из-за постоянного недоедания "вторая армия мира" на Запорожском направлении превратилась в "ходячих скелетов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, где российский военный показывает своих сослуживцев, на которых едва держится нижнее белье. Автор видео скулит, что еще два месяца назад его побратимы выглядели здоровыми, но ранения и хроническое недоедание сделали свое дело. Высшее же командование армии РФ на это не обращает внимание.

"Вот у нас сидит человек, вот "Крот", смотри на его ноги просто - они высохли. Пацаны вообще высохли, вот "Старый" тоже высох, одни кости", - комментирует он состояние бойцов. В комментарии к видео указано, что эти бойцы служат в 1-м танковом полку (в/ч 58198), 1-м мотострелковом полку (в/ч 31135) и 15-м мотострелковом полку (в/ч 31134) 2-й мотострелковой Таманской дивизии.

Автор: 

Топ комментарии
+27
фуйня, у нас в полоні воно швидко відгудуеться. іх на обмін везут як свиней відгодованих, порівняй які наші з полону кацапського повертаються
09.09.2025 19:01 Ответить
+11
Да я зараз ,, розплачуся,, - так нормально виглядають кінчені наркомани !!!
09.09.2025 19:02 Ответить
+10
Добийте його, вірніше ОЦЕ
09.09.2025 18:58 Ответить
Добийте його, вірніше ОЦЕ
09.09.2025 18:58 Ответить
фуйня, у нас в полоні воно швидко відгудуеться. іх на обмін везут як свиней відгодованих, порівняй які наші з полону кацапського повертаються
09.09.2025 19:01 Ответить
О,ачєрєдная разнавіднасть мальчіка в трусіках...
09.09.2025 19:02 Ответить
Це тіб орки, хто наслухався совдепівських пісеньок від вкпб члєніна-сраліна: Родина слышит,Родина знает, Как нелегко её сын побеждает, Но не сдаётся,правый и смелый! Всею судьбой своей утверждаешь, Ты защищаешь Мира великое дело, Мира ...
А в реаліях сьогодення, це московіт, маніяк-убивця, що вдерся в Мирну Україну, убивати, ґвалтувати, красти і брехати, потім в полоні, як його »абманулі» і абнулілі!!…?? Сміття людське, з ******* і тютіною!
09.09.2025 19:12 Ответить
зарплата у них раза в 3 больше чем у наших но то такое....
09.09.2025 20:27 Ответить
Да я зараз ,, розплачуся,, - так нормально виглядають кінчені наркомани !!!
09.09.2025 19:02 Ответить
09.09.2025 19:03 Ответить
ось до чого щі доводять 🕱 ☠
09.09.2025 19:03 Ответить
... іяягель.
09.09.2025 19:06 Ответить
так по мастям видно ще це бувші зеки. розхідний матеріал для путіна. ще раз підтверджує що на кацапії і на лагерях голод.
09.09.2025 19:04 Ответить
Так (як мінімум) повинні виглядати всі орки. Стан- 3 дні до здоху.
09.09.2025 19:05 Ответить
Це ті труси, що вони замарадерили. Хай горять у пеклі.
09.09.2025 19:06 Ответить
Так вони ж хАтЬЄлі бабла срубіть і пАшлі хАхлоФ мАчіть, ссуки кончені. Нехай тепер повільно дохнуть від голоду. Їхні дЄди та прадЄди виморили голодом південний схід України, тепер прийшли ці у*обки прАдалжать дЄлА дЄдоФ свАіх.
09.09.2025 19:10 Ответить
Я впевнений що в мене в підрозділі не краще. Більше 200 днів на позиції
09.09.2025 19:13 Ответить
Твоя позиція на пляшці,підарок..
09.09.2025 19:17 Ответить
Чому ти так грубо, чи у тебе є сумніви, що наші хлопці по два місяці на позиціях сидять?
09.09.2025 19:57 Ответить
Свинособако,наші хлопці в такому стані навіть з полону не повертаються..
09.09.2025 20:06 Ответить
Чому ти обзиваєшся? Ватник? Це їх фішка.
09.09.2025 20:14 Ответить
За поребрик,свинособака..
09.09.2025 20:22 Ответить
З тобою лаптєногий все ясно.
09.09.2025 20:25 Ответить
Бажаю щоби всі...
09.09.2025 19:15 Ответить
Скорее всего солевой наркоман или уголовник. Среди зеков много худых, там питание не ахти
09.09.2025 19:15 Ответить
так повинні виглядіти всі "герої сво"! щоб ці хробаки заривались і там дохли допоможіть ЗСУ! на гідранта надії нема, надія лише на нас самих!
09.09.2025 19:24 Ответить
там уже полным ходом идет ДТСТРОФИЯ !!! как же наши жирные и им проигрывают и ОТСТУПАЮТ ???!!!)))?
09.09.2025 19:25 Ответить
Пара-трійка наріків, це ж не уся російська армія. А цензор любить понакидувати переможних відосиків з яких здається, що там поголівно всі безголові чмобікі.
09.09.2025 19:35 Ответить
то их проблемы..нам то оно на кой?
09.09.2025 19:27 Ответить
ІмПєрєц.
09.09.2025 19:28 Ответить
Це плата за рабську, дегенератну, агресивну та нелюдську сутність кацапа!
09.09.2025 19:29 Ответить
Най би вони виздихали усі разом!
09.09.2025 19:30 Ответить
Не зря Мадяр їх хробаками називає.
09.09.2025 19:33 Ответить
*******, це ж дистрофія... є варіант, що вживають гидоту ... амфетамін, мефедрон
09.09.2025 19:37 Ответить
За кобзонізацію таких дрищів їх рідні Ладу не дадуть. Хіба що білий велосипед...
09.09.2025 19:38 Ответить
Мені сподобалось.
А я не людожер.
Отримали по заслугах.
Пішли за гроші вбивати на чужу їм землю,
жителів цієї землі.
Маю надію що і їх діточки висохнуть.
09.09.2025 19:40 Ответить
Тєрпіли.
09.09.2025 19:46 Ответить
Тобто, оці дистрофи кожен день захоплюють все нові території? Це як? А в якому тоді стані ЗСУ, що не може їм протистояти? Що за маячня?
09.09.2025 19:54 Ответить
Що чого ці новина ?
09.09.2025 20:00 Ответить
жріть землю українську, як хробаки, та закопуйтесь
09.09.2025 20:10 Ответить
Та таку армію наші справжні тилові хряки своїма мозолями розчавили за місяць.
09.09.2025 20:42 Ответить
 
 