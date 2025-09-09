На оккупантах едва держатся трусы: из-за недоедания военные РФ превратились в "ходячие скелеты". ВИДЕО

Из-за постоянного недоедания "вторая армия мира" на Запорожском направлении превратилась в "ходячих скелетов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, где российский военный показывает своих сослуживцев, на которых едва держится нижнее белье. Автор видео скулит, что еще два месяца назад его побратимы выглядели здоровыми, но ранения и хроническое недоедание сделали свое дело. Высшее же командование армии РФ на это не обращает внимание.

"Вот у нас сидит человек, вот "Крот", смотри на его ноги просто - они высохли. Пацаны вообще высохли, вот "Старый" тоже высох, одни кости", - комментирует он состояние бойцов. В комментарии к видео указано, что эти бойцы служат в 1-м танковом полку (в/ч 58198), 1-м мотострелковом полку (в/ч 31135) и 15-м мотострелковом полку (в/ч 31134) 2-й мотострелковой Таманской дивизии.

