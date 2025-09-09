УКР
На окупантові ледь тримаються труси: через недоїдання військові РФ перетворилися на "ходячих скелетів". ВIДЕО

Через постійне недоїдання "друга армія світу" на Запорізькому напрямку перетворилася на "ходячих скелетів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилося відео, де російський військовий показує своїх товаришів по службі, на яких ледь тримається спідня білизна. Автор відео скиглить, що ще два місяці тому його побратими виглядали здоровими, але поранення та хронічне недоїдання зробили свою справу. Вище ж командування армії РФ на це не звертає увагу. 

"Вот у нас сидит человек, вот "Крот", смотри на его ноги просто - они высохли. Пацаны вообще высохли, вот "Старый" тоже высох, одни кости", - коментує він стан бійців. У коментарі до відео зазначено, що ці бійці  служать у 1-му танковому полку (в/ч 58198), 1-му мотострілецькому полку (в/ч 31135) та 15-му мотострілецькому полку (в/ч 31134) 2-ї мотострілецької Таманської дивізії.

армія рф (18625) Запорізька область (4035) їжа (434)
Топ коментарі
+15
фуйня, у нас в полоні воно швидко відгудуеться. іх на обмін везут як свиней відгодованих, порівняй які наші з полону кацапського повертаються
09.09.2025 19:01 Відповісти
+8
Добийте його, вірніше ОЦЕ
09.09.2025 18:58 Відповісти
+5
О,ачєрєдная разнавіднасть мальчіка в трусіках...
09.09.2025 19:02 Відповісти
Добийте його, вірніше ОЦЕ
09.09.2025 18:58 Відповісти
фуйня, у нас в полоні воно швидко відгудуеться. іх на обмін везут як свиней відгодованих, порівняй які наші з полону кацапського повертаються
09.09.2025 19:01 Відповісти
О,ачєрєдная разнавіднасть мальчіка в трусіках...
09.09.2025 19:02 Відповісти
Це тіб орки, хто наслухався совдепівських пісеньок від вкпб члєніна-сраліна: Родина слышит,Родина знает, Как нелегко её сын побеждает, Но не сдаётся,правый и смелый! Всею судьбой своей утверждаешь, Ты защищаешь Мира великое дело, Мира ...
А в реаліях сьогодення, це московіт, маніяк-убивця, що вдерся в Мирну Україну, убивати, ґвалтувати, красти і брехати, потім в полоні, як його »абманулі» і абнулілі!!…?? Сміття людське, з ******* і тютіною!
09.09.2025 19:12 Відповісти
Да я зараз ,, розплачуся,, - так нормально виглядають кінчені наркомани !!!
09.09.2025 19:02 Відповісти
09.09.2025 19:03 Відповісти
ось до чого щі доводять 🕱 ☠
09.09.2025 19:03 Відповісти
... іяягель.
09.09.2025 19:06 Відповісти
так по мастям видно ще це бувші зеки. розхідний матеріал для путіна. ще раз підтверджує що на кацапії і на лагерях голод.
09.09.2025 19:04 Відповісти
Так (як мінімум) повинні виглядати всі орки. Стан- 3 дні до здоху.
09.09.2025 19:05 Відповісти
Це ті труси, що вони замарадерили. Хай горять у пеклі.
09.09.2025 19:06 Відповісти
Так вони ж хАтЬЄлі бабла срубіть і пАшлі хАхлоФ мАчіть, ссуки кончені. Нехай тепер повільно дохнуть від голоду. Їхні дЄди та прадЄди виморили голодом південний схід України, тепер прийшли ці у*обки прАдалжать дЄлА дЄдоФ свАіх.
09.09.2025 19:10 Відповісти
Я впевнений що в мене в підрозділі не краще. Більше 200 днів на позиції
09.09.2025 19:13 Відповісти
Твоя позиція на пляшці,підарок..
09.09.2025 19:17 Відповісти
Чому ти так грубо, чи у тебе є сумніви, що наші хлопці по два місяці на позиціях сидять?
09.09.2025 19:57 Відповісти
Бажаю щоби всі...
09.09.2025 19:15 Відповісти
Скорее всего солевой наркоман или уголовник. Среди зеков много худых, там питание не ахти
09.09.2025 19:15 Відповісти
так повинні виглядіти всі "герої сво"! щоб ці хробаки заривались і там дохли допоможіть ЗСУ! на гідранта надії нема, надія лише на нас самих!
09.09.2025 19:24 Відповісти
там уже полным ходом идет ДТСТРОФИЯ !!! как же наши жирные и им проигрывают и ОТСТУПАЮТ ???!!!)))?
09.09.2025 19:25 Відповісти
Пара-трійка наріків, це ж не уся російська армія. А цензор любить понакидувати переможних відосиків з яких здається, що там поголівно всі безголові чмобікі.
09.09.2025 19:35 Відповісти
то их проблемы..нам то оно на кой?
09.09.2025 19:27 Відповісти
ІмПєрєц.
09.09.2025 19:28 Відповісти
Це плата за рабську, дегенератну, агресивну та нелюдську сутність кацапа!
09.09.2025 19:29 Відповісти
Най би вони виздихали усі разом!
09.09.2025 19:30 Відповісти
Не зря Мадяр їх хробаками називає.
09.09.2025 19:33 Відповісти
*******, це ж дистрофія... є варіант, що вживають гидоту ... амфетамін, мефедрон
09.09.2025 19:37 Відповісти
За кобзонізацію таких дрищів їх рідні Ладу не дадуть. Хіба що білий велосипед...
09.09.2025 19:38 Відповісти
Мені сподобалось.
А я не людожер.
Отримали по заслугах.
Пішли за гроші вбивати на чужу їм землю,
жителів цієї землі.
Маю надію що і їх діточки висохнуть.
09.09.2025 19:40 Відповісти
Тєрпіли.
09.09.2025 19:46 Відповісти
Тобто, оці дистрофи кожен день захоплюють все нові території? Це як? А в якому тоді стані ЗСУ, що не може їм протистояти? Що за маячня?
09.09.2025 19:54 Відповісти
 
 