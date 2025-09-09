На окупантові ледь тримаються труси: через недоїдання військові РФ перетворилися на "ходячих скелетів". ВIДЕО
Через постійне недоїдання "друга армія світу" на Запорізькому напрямку перетворилася на "ходячих скелетів".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилося відео, де російський військовий показує своїх товаришів по службі, на яких ледь тримається спідня білизна. Автор відео скиглить, що ще два місяці тому його побратими виглядали здоровими, але поранення та хронічне недоїдання зробили свою справу. Вище ж командування армії РФ на це не звертає увагу.
"Вот у нас сидит человек, вот "Крот", смотри на его ноги просто - они высохли. Пацаны вообще высохли, вот "Старый" тоже высох, одни кости", - коментує він стан бійців. У коментарі до відео зазначено, що ці бійці служать у 1-му танковому полку (в/ч 58198), 1-му мотострілецькому полку (в/ч 31135) та 15-му мотострілецькому полку (в/ч 31134) 2-ї мотострілецької Таманської дивізії.
А в реаліях сьогодення, це московіт, маніяк-убивця, що вдерся в Мирну Україну, убивати, ґвалтувати, красти і брехати, потім в полоні, як його »абманулі» і абнулілі!!…?? Сміття людське, з ******* і тютіною!
А я не людожер.
Отримали по заслугах.
Пішли за гроші вбивати на чужу їм землю,
жителів цієї землі.
Маю надію що і їх діточки висохнуть.