Дрон-камикадзе 79-й бригады сбросил на оккупанта боеприпас из противотанковой мины. ВИДЕО
Операторы ударных дронов-камикадзе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ уничтожили врага с помощью сброса боеприпаса из противотанковой мины. Как сообщает Цензор.НЕТ, видео украинские штурмовики выложили в своих социальных сетях.
На кадрах зафиксировано уничтожение вражеской техники, пехоты и мест дислокации оккупантов. Операция была проведена на Покровском направлении.
"Операторы FPV-дронов и больших бомберов всегда готовы точно и хладнокровно уничтожать врага", - говорится в комментарии под видео.
