Дрон-камікадзе 79-ї бригади скинув на окупанта боєприпас із протитанкової міни. ВIДЕО

Оператори ударних дронів-камікадзе 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ знищили ворога за допомогою скидання боєприпасу з протитанкової міни. Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео українські штурмовики виклали у своїх соціальних мережах.

На кадрах зафіксовано знищення ворожої техніки, піхоти та місць дислокації окупантів. Операція була проведена на Покровському напрямку.

"Оператори FPV-дронів та великих бомберів завжди готові точно й холоднокровно нищити ворога", - йдеться у коментарі під відео.

