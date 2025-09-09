Дрон-камікадзе 79-ї бригади скинув на окупанта боєприпас із протитанкової міни. ВIДЕО
Оператори ударних дронів-камікадзе 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ знищили ворога за допомогою скидання боєприпасу з протитанкової міни. Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео українські штурмовики виклали у своїх соціальних мережах.
На кадрах зафіксовано знищення ворожої техніки, піхоти та місць дислокації окупантів. Операція була проведена на Покровському напрямку.
"Оператори FPV-дронів та великих бомберів завжди готові точно й холоднокровно нищити ворога", - йдеться у коментарі під відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль