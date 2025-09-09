УКР
Дрон-камікадзе 79-ї бригади скинув на окупанта боєприпас із протитанкової міни. ВIДЕО

Оператори ударних дронів-камікадзе 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ знищили ворога за допомогою скидання боєприпасу з протитанкової міни. Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео українські штурмовики виклали у своїх соціальних мережах.

На кадрах зафіксовано знищення ворожої техніки, піхоти та місць дислокації окупантів. Операція була проведена на Покровському напрямку.
"Оператори FPV-дронів та великих бомберів завжди готові точно й холоднокровно нищити ворога", - йдеться у коментарі під відео.

