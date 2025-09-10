После атаки украинских дронов один оккупант был уничтожен, еще один - ползал в окопе. ВИДЕО
В результате атаки украинских беспилотников один российский военный был уничтожен, еще один - ранен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных FPV-дронов обнаружили замаскированные позиции оккупантов в лесистой местности на Запорожском направлении. На обнародованных кадрах зафиксированы точные сбрасывания боеприпасов: один дрон догнал российского солдата в кустарниках, где тот пытался спрятаться, другой - попал в блиндаж, заставив раненого оккупанта ползти в окопе.
Украинские силы продолжают эффективно применять дроны для точечных ударов по вражеским укреплениям и живой силе противника.
