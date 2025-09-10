Після атаки українських дронів один окупант був знищений, ще один - повзав в окопі. ВIДЕО
У результаті атаки українських безпілотників один російський військовий був знищений, ще одного - поранено.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних FPV-дронів виявили замасковані позиції окупантів у лісистій місцевості на Запорізькому напрямку. На оприлюднених кадрах зафіксовано точні скиди боєприпасів: один дрон наздогнав російського солдата в чагарниках, де той намагався сховатися, інший - влучив у бліндаж, змусивши пораненого окупанта повзти в окопі.
Українські сили продовжують ефективно застосовувати дрони для точкових ударів по ворожих укріпленнях та живій силі противника.
