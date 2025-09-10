УКР
Після атаки українських дронів один окупант був знищений, ще один - повзав в окопі. ВIДЕО

У результаті атаки українських безпілотників один російський військовий був знищений, ще одного - поранено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних FPV-дронів виявили замасковані позиції окупантів у лісистій місцевості на Запорізькому напрямку. На оприлюднених кадрах зафіксовано точні скиди боєприпасів: один дрон наздогнав російського солдата в чагарниках, де той намагався сховатися, інший - влучив у бліндаж, змусивши пораненого окупанта повзти в окопі.

Українські сили продовжують ефективно застосовувати дрони для точкових ударів по ворожих укріпленнях та живій силі противника.

Жаль - бомби закінчилися...
10.09.2025 11:10 Відповісти
Повзав, але не довго.
10.09.2025 13:11 Відповісти
 
 