Россияне задействовали для мероприятия в польском воздушном пространстве и нашу территорию, и территорию Беларуси, - Зеленский. ВИДЕО

Российские "шахеды" залетали в воздушное пространство Польши и с территории Украины, и с территории Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в видеообращении.

"С часу ночи наши военные фиксировали движение российских дронов в направлении границы с Польшей. Это движение - не случайность или ошибка, а целенаправленное движение. Россияне задействовали для захода в польское воздушное пространство и нашу территорию, и территорию Беларуси. Почти два десятка дронов зашли в Польшу, и со стороны Украины они завели, похоже, меньше половины от общего числа. Просчитана российская активность. И мы видим, какая ситуация в итоге - как сложно было с этим справиться.

Украина предложила Польше необходимую помощь с противодействием. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными.

К сожалению, по состоянию на сейчас, Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, - реакции именно действиями. Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока - дефицит. Пределы возможного россияне испытывают. Реакцию испытывают. Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и что пока не могут. На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений", - сказал Зеленский.

Читайте: Предложил Польше нашу помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности "шахедов", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21885) обращение (807)
де фламінго,гнусавий?
10.09.2025 20:51 Ответить
станом на зараз Україна ,вже отримала де-які реакції де яких глобальних 3,14дарів,про те,що дрони в Польщі є українськими...(гебня не спить)
10.09.2025 20:55 Ответить
10.09.2025 20:55 Ответить
Боже бережи матку Польска, усіх алкозалежних аборіґенов Сирця, працівників УТ кінця 80х-початку 90х, пілотов ЮжмашАвіа, та усіх вояків ЗСУ.
10.09.2025 20:59 Ответить
Це називається розвідка боєм)
10.09.2025 20:59 Ответить
 
 