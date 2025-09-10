УКР
Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі, - Зеленський. ВIДЕО

Російські "шахеди" залітали в повітряний простір Польщі і з території України, і з території Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський розповів у відеозверненні.

"Від першої години ночі наші військові фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею. Цей рух – не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух. Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу, і з боку України вони завели, схоже, менше половини від загального числа. Прорахована російська активність. І ми бачимо, яка ситуація в підсумку – як складно було із цим упоратись.

Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими.

На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть. На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань", - сказав Зеленський.

Читайте: Запропонував Польщі нашу допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25435) звернення (663)
де фламінго,гнусавий?
показати весь коментар
10.09.2025 20:51 Відповісти
Зеленський, чомусь забув розказати, про використання і зрив спецоперації вагнерівців, на території Білорусі…. За обстріл шиферів недострєльонних…??. З трибуни ООН, несло таке лайно, а потім і затихло!!…
показати весь коментар
10.09.2025 21:22 Відповісти
станом на зараз Україна ,вже отримала де-які реакції де яких глобальних 3,14дарів,про те,що дрони в Польщі є українськими...(гебня не спить)
показати весь коментар
10.09.2025 20:55 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 20:55 Відповісти
Боже бережи матку Польска, усіх алкозалежних аборіґенов Сирця, працівників УТ кінця 80х-початку 90х, пілотов ЮжмашАвіа, та усіх вояків ЗСУ.
показати весь коментар
10.09.2025 20:59 Відповісти
Це називається розвідка боєм)
показати весь коментар
10.09.2025 20:59 Відповісти
І що ішак хотів цим сказати.
показати весь коментар
10.09.2025 21:19 Відповісти
Вони задіяли...а ти що наркоман задієш? Ти навіть боїшся по кремлю вдарити, але ж вдаряти відосиками кожен день з бункеру безпечніше?
показати весь коментар
10.09.2025 21:21 Відповісти
потужно пропукался мальчонка
показати весь коментар
10.09.2025 22:36 Відповісти
 
 