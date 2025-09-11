РУС
Сентябрь 2022: десантники 80-й бригады показали архивные кадры освобождения Слобожанщины. ВИДЕО

Украинские военные первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады обнародовали архивные кадры контрнаступления на Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было снято в сентябре 2022 года во время освобождения нескольких населенных пунктов. На одном из фрагментов видно, как украинские бойцы сжигают российский флаг на фоне уничтоженного бронетранспортера.

Жители освобожденных территорий искренне приветствуют украинских военных, разворачивают государственные флаги, а бойцы, со своей стороны, оказывают помощь местным жителям. На видео также зафиксированы последствия боев - уничтоженную российскую технику и следы оккупации.

Буде й далі таке! Тримаймося! Слава Україні! Слава ЗСУ!
11.09.2025 11:35 Ответить
Чому тоді зупинився контрнаступ???😡😡😡
11.09.2025 11:42 Ответить
Давай ще гнівні смайлики. Лише одне питання маю - ти особисто там тоді був?
Я був. Я тримав Барвінкове. Я брав Ізюм, я брав Терни.
А ти?
Де був ти?
11.09.2025 11:56 Ответить
Якщо Ви там були тоді то може знаєте які частини у ворога були, тільки орки чи були і лугандони з деенерівцями?
11.09.2025 13:16 Ответить
Ігорь, погуггліть "+Вірнопілля +Карпатська Січ".
Ми (300 чоловік) розхерачили 4-ту Кантемирівську танкову дивізію ім. Андропова.
Фермопіли...
11.09.2025 13:25 Ответить
 
 