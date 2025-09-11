Сентябрь 2022: десантники 80-й бригады показали архивные кадры освобождения Слобожанщины. ВИДЕО

Украинские военные первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады обнародовали архивные кадры контрнаступления на Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было снято в сентябре 2022 года во время освобождения нескольких населенных пунктов. На одном из фрагментов видно, как украинские бойцы сжигают российский флаг на фоне уничтоженного бронетранспортера.

Жители освобожденных территорий искренне приветствуют украинских военных, разворачивают государственные флаги, а бойцы, со своей стороны, оказывают помощь местным жителям. На видео также зафиксированы последствия боев - уничтоженную российскую технику и следы оккупации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов 80-й бригады об операции "Залізний потік" армии РФ на Курщине: "Они вылезали из трубы и сразу же умирали". ВИДЕО