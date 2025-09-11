УКР
Вересень 2022: десантники 80-ї бригади показали архівні кадри звільнення Слобожанщини. ВIДЕО

Українські військові першого десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади оприлюднили архівні кадри контрнаступу на Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео було зняте у вересні 2022 року під час звільнення кількох населених пунктів. На одному з фрагментів видно, як українські бійці спалюють російський прапор на тлі знищеного бронетранспортера.

Мешканці звільнених територій щиро вітають українських військових, розгортають державні прапори, а бійці, зі свого боку, надають допомогу місцевим жителям. У відео також зафіксовано наслідки боїв - знищену російську техніку та сліди окупації. 

Буде й далі таке! Тримаймося! Слава Україні! Слава ЗСУ!
11.09.2025 11:35 Відповісти
 
 