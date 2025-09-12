Грузовик с черными мешками передали российские волонтеры своим подопечным из армии РФ: "Чтобы все ребята могли вернуться домой". ВИДЕО

Российские волонтеры передали оккупантам из 385-го мотострелкового полка ВС РФ полный грузовик с черными мешками для упаковки тел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен волонтерский груз.

"Волонтеры передают новенькие пакеты для двухсотых целыми камазами. Эта партия отправляется к военнослужащим 385-го мотострелкового полка ВС РФ. Почему запрещено поднимать тент, автор видео не уточняет. Утилизация российских нацистов идет по плану", - пишет в комментарии автор публикации.

