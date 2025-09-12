Грузовик с черными мешками передали российские волонтеры своим подопечным из армии РФ: "Чтобы все ребята могли вернуться домой". ВИДЕО
Российские волонтеры передали оккупантам из 385-го мотострелкового полка ВС РФ полный грузовик с черными мешками для упаковки тел.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен волонтерский груз.
"Волонтеры передают новенькие пакеты для двухсотых целыми камазами. Эта партия отправляется к военнослужащим 385-го мотострелкового полка ВС РФ. Почему запрещено поднимать тент, автор видео не уточняет. Утилизация российских нацистов идет по плану", - пишет в комментарии автор публикации.
пару тижнів тому ЗСУ забаранило підарського контрактника-снайпера, 2007 р.н., 18 цьому уйобку виповнилося у липні
А ось вони де виявляється, в мішках катаються
Яка кількість чорних пакетів міститься в чотирьох КамАзах?
зато зашел такой серчик как бандитский питербург с антибиотиком)всетаки крутой актер был
Яка правильна кацапка.
землі ?
Здохнете всі , орки прокляті і мішків не вистачить для вашого гнилля !!
(с)