3 857 30

Грузовик с черными мешками передали российские волонтеры своим подопечным из армии РФ: "Чтобы все ребята могли вернуться домой". ВИДЕО

Российские волонтеры передали оккупантам из 385-го мотострелкового полка ВС РФ полный грузовик с черными мешками для упаковки тел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен волонтерский груз.

"Волонтеры передают новенькие пакеты для двухсотых целыми камазами. Эта партия отправляется к военнослужащим 385-го мотострелкового полка ВС РФ. Почему запрещено поднимать тент, автор видео не уточняет. Утилизация российских нацистов идет по плану", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты из 237-го полка армии РФ идут мимо тел своих ликвидированных приспешников: "Голова вот размозженная. Куски человека. Подорвало кого-то". ВИДЕО

армия РФ (20515) волонтеры (2655) труп (134)
Топ комментарии
+15
Вся падаль додому? Ну, когось у вигляді свинячого або собачого лайна могуть повернути.
12.09.2025 09:54 Ответить
+10
Ну, так це ж "тонкий натяк"... Бо багато хто з них, і такого мішка не дочікується... Показували, недавно, відео: лежать скелети, у кацапській формі, і крізь них вже трава попроростала!... Відео кацапське. І за кадром голос - "Лежат, пацаны, ещё с зимы...".
12.09.2025 10:00 Ответить
+8
А дома ребят ждут погані новини

12.09.2025 10:09 Ответить
Басяцкій падгон.
12.09.2025 09:55 Ответить
з квартирками на ланжероні та печерських липках у підарів не склалося...
12.09.2025 10:00 Ответить
А чого тільки чорні? Треба сортувати в різнокольорові - руки, ноги, макітри, кишки...
12.09.2025 10:03 Ответить
Які ж хворі люди ! Щоб сказати ні війні, їм легше мішки привезти і так вивезти свої нацистів на родіну!
12.09.2025 10:05 Ответить
кацапи завжди будуть нападати на сусідів та відправляти на забій усіх від мала до велика - невиліковно це
пару тижнів тому ЗСУ забаранило підарського контрактника-снайпера, 2007 р.н., 18 цьому уйобку виповнилося у липні
12.09.2025 10:09 Ответить
Чотири автівки чорних лантухів з "заробітчанами"... а вистачало б нашим хлопцям зброї, то було б набагато більше таких автівок. Донатимо на ЗСУ, не забуваємо.
12.09.2025 10:09 Ответить
А дома ребят ждут погані новини

12.09.2025 10:09 Ответить
на ********** усе в одному

12.09.2025 10:15 Ответить
Прелєстна!😁
12.09.2025 11:05 Ответить
Великої кількості військ РФ на навчаннях "Захід-2025" не спостерігаємо, - ДПСУ

А ось вони де виявляється, в мішках катаються
12.09.2025 10:10 Ответить
Це дуже важливо, щоб всі повернулися з власним мішком. Лише державне дотування і підтримка таких підприємств в рашкостані дозволить кожному мати власний пакет.
12.09.2025 10:10 Ответить
Правильно. Костюм с отливом и в Ялту. У всех одинаковый прикид. Красавцы. Глаз не отвести.
12.09.2025 10:11 Ответить
Відмінне побажання ще живим кацапам: якнайшвидше повернутися додому в чорних пакетах!
Яка кількість чорних пакетів міститься в чотирьох КамАзах?
12.09.2025 10:12 Ответить
Та підрахувати не важко але там трохи того...утруска, усушка і улежка - тому треба такі заходи прискіпливіше контролювати і подвоїти зусилля в налагодженні ланцюжків доставки від виробника прямо до споживача.
12.09.2025 10:19 Ответить
когда было 16 лет попробовал эту лабуду посмотреть пару серий,не зашло...
зато зашел такой серчик как бандитский питербург с антибиотиком)всетаки крутой актер был
Не слід показувати хто ти є. Вже досить узької мови.
По настоящему мило!!!
Какая забота про ребят
когда она сказала ВСЕМ СПАСИБО, то она поблагодарила ВСУ ?
це геніально)))))))))))))))
Вони не виходять проти війни! Не вимагають підшукувати рівень життя! Не просять покращувати інфраструктуру! Вони ДЯКУЮТЬ за те, що тепер є куди своїх дохликів складати! Не дай Боже ми би не встояли!
Чьтоби вєрнулісь дамой, дай бог чьтоби побистрєє
Яка правильна кацапка.
Небесні воїни? орки з ПЕКЛА @@@@
Від кого і від чого кацапська мразота захищається на українській
землі ?
Здохнете всі , орки прокляті і мішків не вистачить для вашого гнилля !!
"желаю, чтобьі - все"!
(с)
