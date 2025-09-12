Вантажівку чорних мішків передали російські волонтери своїм підопічним із армії РФ: "Чтобы все ребята могли вернуться домой". ВIДЕО
Російські волонетри передали окупантам із 385-го мотострілецького полку ЗС РФ повну вантажівку із чорними мішками для упаковки тіл.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований волонтерський вантаж.
"Волонтери передають новенькі пакети для двохсотих цілими камазами. Ця партія вирушає до військовослужбовців 385-го мотострілецького полку ЗС РФ. Чому заборонено піднімати тент, автор відео не уточнює. Утилізація російських нацистів йде за планом", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+6 Старый зольдат
показати весь коментар12.09.2025 09:54 Відповісти Посилання
+4 Gary Grant
показати весь коментар12.09.2025 09:55 Відповісти Посилання
+3 Яр Холодний
показати весь коментар12.09.2025 10:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пару тижнів тому ЗСУ забаранило підарського контрактника-снайпера, 2007 р.н., 18 цьому уйобку виповнилося у липні
А ось вони де виявляється, в мішках катаються
Яка кількість чорних пакетів міститься в чотирьох КамАзах?