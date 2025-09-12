УКР
Вантажівку чорних мішків передали російські волонтери своїм підопічним із армії РФ: "Чтобы все ребята могли вернуться домой". ВIДЕО

Російські волонетри передали окупантам із 385-го мотострілецького полку ЗС РФ повну вантажівку із чорними мішками для упаковки тіл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований волонтерський вантаж.

"Волонтери передають новенькі пакети для двохсотих цілими камазами. Ця партія вирушає до військовослужбовців 385-го мотострілецького полку ЗС РФ. Чому заборонено піднімати тент, автор відео не уточнює. Утилізація російських нацистів йде за планом", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти із 237-го полку армії РФ йдуть повз тіла своїх ліквідованих поплічників: "Голова вот размозжённая. Куски человека. Подразорвало кого-то". ВIДЕО

Вся падаль додому? Ну, когось у вигляді свинячого або собачого лайна могуть повернути.
показати весь коментар
12.09.2025 09:54 Відповісти
Басяцкій падгон.
показати весь коментар
12.09.2025 09:55 Відповісти
Ну, так це ж "тонкий натяк"... Бо багато хто з них, і такого мішка не дочікується... Показували, недавно, відео: лежать скелети, у кацапській формі, і крізь них вже трава попроростала!... Відео кацапське. І за кадром голос - "Лежат, пацаны, ещё с зимы...".
показати весь коментар
12.09.2025 10:00 Відповісти
з квартирками на ланжероні та печерських липках у підарів не склалося...
показати весь коментар
12.09.2025 10:00 Відповісти
А чого тільки чорні? Треба сортувати в різнокольорові - руки, ноги, макітри, кишки...
показати весь коментар
12.09.2025 10:03 Відповісти
Які ж хворі люди ! Щоб сказати ні війні, їм легше мішки привезти і так вивезти свої нацистів на родіну!
показати весь коментар
12.09.2025 10:05 Відповісти
кацапи завжди будуть нападати на сусідів та відправляти на забій усіх від мала до велика - невиліковно це
пару тижнів тому ЗСУ забаранило підарського контрактника-снайпера, 2007 р.н., 18 цьому уйобку виповнилося у липні
показати весь коментар
12.09.2025 10:09 Відповісти
Чотири автівки чорних лантухів з "заробітчанами"... а вистачало б нашим хлопцям зброї, то було б набагато більше таких автівок. Донатимо на ЗСУ, не забуваємо.
показати весь коментар
12.09.2025 10:09 Відповісти
А дома ребят ждут погані новини

показати весь коментар
12.09.2025 10:09 Відповісти
на ********** усе в одному

показати весь коментар
12.09.2025 10:15 Відповісти
Великої кількості військ РФ на навчаннях "Захід-2025" не спостерігаємо, - ДПСУ

А ось вони де виявляється, в мішках катаються
показати весь коментар
12.09.2025 10:10 Відповісти
Це дуже важливо, щоб всі повернулися з власним мішком. Лише державне дотування і підтримка таких підприємств в рашкостані дозволить кожному мати власний пакет.
показати весь коментар
12.09.2025 10:10 Відповісти
Правильно. Костюм с отливом и в Ялту. У всех одинаковый прикид. Красавцы. Глаз не отвести.
показати весь коментар
12.09.2025 10:11 Відповісти
Відмінне побажання ще живим кацапам: якнайшвидше повернутися додому в чорних пакетах!
Яка кількість чорних пакетів міститься в чотирьох КамАзах?
показати весь коментар
12.09.2025 10:12 Відповісти
Та підрахувати не важко але там трохи того...утруска, усушка і улежка - тому треба такі заходи прискіпливіше контролювати і подвоїти зусилля в налагодженні ланцюжків доставки від виробника прямо до споживача.
показати весь коментар
12.09.2025 10:19 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 10:13 Відповісти
По настоящему мило!!!
показати весь коментар
12.09.2025 10:14 Відповісти
Какая забота про ребят
показати весь коментар
12.09.2025 10:18 Відповісти
 
 