Вантажівку чорних мішків передали російські волонтери своїм підопічним із армії РФ: "Чтобы все ребята могли вернуться домой". ВIДЕО

Російські волонетри передали окупантам із 385-го мотострілецького полку ЗС РФ повну вантажівку із чорними мішками для упаковки тіл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований волонтерський вантаж.

"Волонтери передають новенькі пакети для двохсотих цілими камазами. Ця партія вирушає до військовослужбовців 385-го мотострілецького полку ЗС РФ. Чому заборонено піднімати тент, автор відео не уточнює. Утилізація російських нацистів йде за планом", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти із 237-го полку армії РФ йдуть повз тіла своїх ліквідованих поплічників: "Голова вот размозжённая. Куски человека. Подразорвало кого-то". ВIДЕО