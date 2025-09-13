РУС
1 166 8

Четыре десятка российских БПЛА сбили операторы зенитных дронов из ГУР МО Украины. ВИДЕО

Сорок вражеских беспилотников уничтожили операторы зенитных дронов из ГУР МО Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Замечательный результат боевой работы мастеров Департамента активных действий ГУР МО Украины - экипажи охотников за российскими дронами сбили 40 вражеских целей", - отмечается в комментарии к видео.

беспилотник (4241) ГУР (588)
Напевно тількі в нашій країні розвідка займається ППО.
13.09.2025 10:56 Ответить
А ще відосиками та гаданням на кавовій гущі.
А сили ППО вимушені займатися розвідкою...
13.09.2025 12:00 Ответить
А сбу ( внутрішньодержавна Безпека) керує дронами на 2000 км ) .
А що робити коли міндіч знищував ППО та ракетні бригади і технології
13.09.2025 12:01 Ответить
Керує то керує і здається, що то добре, але хіба це їхній функціональний обов'язок? Пригадалась історія з вилученими клістронами, коли систему ППО зробили сліпою - свідома чи ні, але це була диверсія і недопустити її повинна була СБУ, а якщо вже проморгали, то кваліфікувати та покарати винних. Кожна структура повинна займатись своєю справою, тим для чого створювалась, і нести відповідальність за свої дії чи бездіяльність згідно обов'язків.
13.09.2025 12:49 Ответить
З язика зняв. Тільки зайшов написати - наша біда в тому, що всі займаються не своїми справами, кухарі столярують, столярі чоботарюють, а тому все через сраку, все якесь недороблене, тому відсутні системність і раціональність. Систему ППО не доробили, не налагодили, а пройоби закрили гурівцями. Але ж це тимчасове, вузеньке вирішення проблеми, бо підрозділ ГУР підпорякований не командуванню ППО і ППО не відповідальність ГУР. Звичайно чудово, що збивають, але це латання дірок. Після таких комюніке відчуття як їдеш по асфальтованій дорозі, на якій покриття з латок.
13.09.2025 12:38 Ответить
За день? Чи за рік?
13.09.2025 10:58 Ответить
Стилістично грамотно потрібно писати :
оператори зенітних дронів із ГУР МО України эбили.....
13.09.2025 10:59 Ответить
Це звичайно круто... але хіба в ГУР більше нічим зайнятися, окрім збивання дронів? СБУ воюють на морі замість ВМФ, ВМФ замість піхоти сидить в окопах, ГУР сбиває дрони замість ППО, майстри по декораціям роблять крилаті ракети, сценаристи торгують газом і дронами, кришувальник ларьків визначає внутрішню і зовнішню політику, наркоман з інтелектом ракушки виконує роль верховного головнокомандувача.
Голосували за клоуна - отримали цирк розміром з країну.
13.09.2025 13:31 Ответить
 
 