Четыре десятка российских БПЛА сбили операторы зенитных дронов из ГУР МО Украины. ВИДЕО
Сорок вражеских беспилотников уничтожили операторы зенитных дронов из ГУР МО Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Замечательный результат боевой работы мастеров Департамента активных действий ГУР МО Украины - экипажи охотников за российскими дронами сбили 40 вражеских целей", - отмечается в комментарии к видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А сили ППО вимушені займатися розвідкою...
А що робити коли міндіч знищував ППО та ракетні бригади і технології
оператори зенітних дронів із ГУР МО України эбили.....
Голосували за клоуна - отримали цирк розміром з країну.