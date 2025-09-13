УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7935 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських безпілотників
889 5

Чотири десятки російських БПЛА збили оператори зенітних дронів із ГУР МО України. ВIДЕО

Сорок ворожих безпілотників знищили оператори зенітних дронів із ГУР МО України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Чудовий результат бойової роботи майстрів Департаменту активних дій ГУР МО України ― екіпажі мисливців за російськими дронами збили 40 ворожих цілей", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупантам бракує піхоти на Гуляйпільському напрямку: "Людей нет бл#дь, уже повара в бой идут". АУДIО

Автор: 

безпілотник (4856) ГУР (670)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напевно тількі в нашій країні розвідка займається ППО.
показати весь коментар
13.09.2025 10:56 Відповісти
А ще відосиками та гаданням на кавовій гущі.
А сили ППО вимушені займатися розвідкою...
показати весь коментар
13.09.2025 12:00 Відповісти
А сбу ( внутрішньодержавна Безпека) керує дронами на 2000 км ) .
А що робити коли міндіч знищував ППО та ракетні бригади і технології
показати весь коментар
13.09.2025 12:01 Відповісти
За день? Чи за рік?
показати весь коментар
13.09.2025 10:58 Відповісти
Стилістично грамотно потрібно писати :
оператори зенітних дронів із ГУР МО України эбили.....
показати весь коментар
13.09.2025 10:59 Відповісти
 
 