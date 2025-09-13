Чотири десятки російських БПЛА збили оператори зенітних дронів із ГУР МО України. ВIДЕО
Сорок ворожих безпілотників знищили оператори зенітних дронів із ГУР МО України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Чудовий результат бойової роботи майстрів Департаменту активних дій ГУР МО України ― екіпажі мисливців за російськими дронами збили 40 ворожих цілей", - зазначається у коментарі до відео.
А сили ППО вимушені займатися розвідкою...
А що робити коли міндіч знищував ППО та ракетні бригади і технології
оператори зенітних дронів із ГУР МО України эбили.....