Оккупанты открыли канализацию, набирают мутную жидкость для питья и делятся впечатлениями. ВИДЕО
Российские военные пьют воду из канализации. Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов достают жидкость из труб в системе, открыв люк прямо посреди улицы. Процесс происходит под звуки взрывов.
"Фильтруют" добытую воду с помощью обрезанных пластиковых бутылок. Автор видео комментирует, что именно такую "воду" употребляют в российской армии.
Видео содержит ненормативную лексику!
Вода майже питна по ДСТУ, хай травляться.
Знов через через трубу просочаться??
Смішного нічого не помічаю
****, з тої труби залізуть в тил
- Пане, не пийте воду з цієї криниці - вона отруйна?
- Што ви гаварітє, я вас нє панімаю?
- Я кажу пийте цю воду з обох долонь!
Інформацію треба подавати правдиву,а не так аби шо,кого б це не стосувалось
- Я ніпанімаю, гаваріте па рюцкі;
- ось тобі відро, пий досхочу...