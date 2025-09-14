РУС
4 181 26

Оккупанты открыли канализацию, набирают мутную жидкость для питья и делятся впечатлениями. ВИДЕО

Российские военные пьют воду из канализации. Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов достают жидкость из труб в системе, открыв люк прямо посреди улицы. Процесс происходит под звуки взрывов.

"Фильтруют" добытую воду с помощью обрезанных пластиковых бутылок. Автор видео комментирует, что именно такую "воду" употребляют в российской армии.

Видео содержит ненормативную лексику!

Автор: 

армия РФ (20526) канализация (73) вода (931)
Може вони заради таких вражень почали війну?
14.09.2025 16:58
Мабуть обсеруться знатно.
14.09.2025 16:54
Внучек! - іді попей сочка - сама с очка пей - с ума вижела!
14.09.2025 17:06
Мабуть обсеруться знатно.
показать весь комментарий
14.09.2025 16:54
Після бояри та стекломоя їх підАрів нічого не бере
показать весь комментарий
14.09.2025 18:24
Може вони заради таких вражень почали війну?
показать весь комментарий
14.09.2025 16:58
родствєнная срєда---болото
показать весь комментарий
14.09.2025 17:27
Війну вони почали, через зеленського. Бо такий тупий виродок раз на 100 років лише народжується. Ось і намагаються використати цей шанс по повній, бо іншого не буде наступні 100 років. Тому і війна не закінчується.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:39
москаль був на 50% вангонув! ))
показать весь комментарий
14.09.2025 16:59
Внучек! - іді попей сочка - сама с очка пей - с ума вижела!
показать весь комментарий
14.09.2025 17:06
А казали - ж?пьі мьіть нєчєм
показать весь комментарий
14.09.2025 17:07
Взагалі то це колодязь водопровідної мережі, а не каналізації.
Вода майже питна по ДСТУ, хай травляться.
показать весь комментарий
14.09.2025 17:23
А от сміття там плаває згідно ГОСТу
показать весь комментарий
14.09.2025 18:01
Канешна, кацапи на окупованих територіях відміняють ДСТУ і використовують свої ГОСТы.
показать весь комментарий
14.09.2025 18:40
нє будєм карміть Євросоюз !
показать весь комментарий
14.09.2025 17:25
Не інформативно ... де це знято ?
показать весь комментарий
14.09.2025 17:26
раньше думал, что картавят обычно евреи, а сейчас если прислушаться, каждый третий кацап - картавый!
показать весь комментарий
14.09.2025 17:26
А єслі пріглядєтся то каждий второй косоглазий с видающіміся скуламі.Монголы в свойо врємя сільно полазілі по дєвкам...
показать весь комментарий
14.09.2025 18:07
Гімно, до гімна, з гімном...
показать весь комментарий
14.09.2025 17:26
А в чому прикол?
Знов через через трубу просочаться??
Смішного нічого не помічаю
****, з тої труби залізуть в тил
показать весь комментарий
14.09.2025 17:35
Руссссская смєкалочка, *****: у своєму Усть-@бліщенську мабуть ще гірша вода, тому кацап приперся в Україну щоб напитися води з каналізації.
- Пане, не пийте воду з цієї криниці - вона отруйна?
- Што ви гаварітє, я вас нє панімаю?
- Я кажу пийте цю воду з обох долонь!
показать весь комментарий
14.09.2025 17:35
Чоми, кацапня, там усі такі горкаві? Гєнєтічіскіє нарушенія? Не треба було ослой:*??;№бам давати. Пийте каналізацію, воно вам буде корисне.
показать весь комментарий
14.09.2025 17:37
до зими ще можно встигнути ініцювати там спалах холєри. Головне щоб всім вистачило рідини для вгамування жаги.
показать весь комментарий
14.09.2025 18:24
Попередження "нє пєй -козльоночком станєшь" для козла вже не актуальне ...
показать весь комментарий
14.09.2025 18:25
Колодці бувають не тільки каналізаційні ,ще водопровід на знімку пожарний гідрант
Інформацію треба подавати правдиву,а не так аби шо,кого б це не стосувалось
показать весь комментарий
14.09.2025 18:28
От не хочеш ти порадіти за кацапів...
показать весь комментарий
14.09.2025 19:23
показать весь комментарий
14.09.2025 18:52
Іх нічим не вивести, якась альтернативна єволюция дерьма
показать весь комментарий
14.09.2025 18:54
- Чоловіче, не пий ту брудну воду з калюжі, вона отруйна!
- Я ніпанімаю, гаваріте па рюцкі;
- ось тобі відро, пий досхочу...
показать весь комментарий
14.09.2025 19:21
 
 