Оккупанты открыли канализацию, набирают мутную жидкость для питья и делятся впечатлениями. ВИДЕО

Российские военные пьют воду из канализации. Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов достают жидкость из труб в системе, открыв люк прямо посреди улицы. Процесс происходит под звуки взрывов.

"Фильтруют" добытую воду с помощью обрезанных пластиковых бутылок. Автор видео комментирует, что именно такую "воду" употребляют в российской армии.

Видео содержит ненормативную лексику!

