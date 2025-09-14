Окупанти відкрили каналізацію, набирають мутну рідину для пиття і діляться враженнями. ВIДЕО

Російські військові п'ють воду з каналізації. Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє окупантів дістають мунту рідину з труб у системі, відкривши люк просто посеред вулиці. Процес відбувається під звуки вибухів.

"Фільтрують" здобуту воду за допомогою обрізаних пластикових пляшок. Автор відео коментує, що саме таку "воду" вживають в російській армії.

Відео містить ненормативну лексику!

