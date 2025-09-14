Окупанти відкрили каналізацію, набирають мутну рідину для пиття і діляться враженнями. ВIДЕО
Російські військові п'ють воду з каналізації. Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє окупантів дістають мунту рідину з труб у системі, відкривши люк просто посеред вулиці. Процес відбувається під звуки вибухів.
"Фільтрують" здобуту воду за допомогою обрізаних пластикових пляшок. Автор відео коментує, що саме таку "воду" вживають в російській армії.
Відео містить ненормативну лексику!
Топ коментарі
+9 Александр Иванов #442761
показати весь коментар14.09.2025 16:58 Відповісти Посилання
+6 Sergey #606813
показати весь коментар14.09.2025 16:54 Відповісти Посилання
+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар14.09.2025 17:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вода майже питна по ДСТУ, хай травляться.
Знов через через трубу просочаться??
Смішного нічого не помічаю
****, з тої труби залізуть в тил
- Пане, не пийте воду з цієї криниці - вона отруйна?
- Што ви гаварітє, я вас нє панімаю?
- Я кажу пийте цю воду з обох долонь!
Інформацію треба подавати правдиву,а не так аби шо,кого б це не стосувалось
- Я ніпанімаю, гаваріте па рюцкі;
- ось тобі відро, пий досхочу...