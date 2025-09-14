УКР
Окупанти відкрили каналізацію, набирають мутну рідину для пиття і діляться враженнями. ВIДЕО

Російські військові п'ють воду з каналізації. Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє окупантів дістають мунту рідину з труб у системі, відкривши люк просто посеред вулиці. Процес відбувається під звуки вибухів. 

"Фільтрують" здобуту воду за допомогою обрізаних пластикових пляшок. Автор відео коментує, що саме таку "воду" вживають в російській армії.

Відео містить ненормативну лексику!

Також дивіться: Жителька Донецька застрягла у ліфті і канючить про життя - без води і світла. ВIДЕО

армія рф (18678) каналізація (31) вода (1204)
Після бояри та стекломоя їх підАрів нічого не бере
14.09.2025 18:24 Відповісти
родствєнная срєда---болото
14.09.2025 17:27 Відповісти
Війну вони почали, через зеленського. Бо такий тупий виродок раз на 100 років лише народжується. Ось і намагаються використати цей шанс по повній, бо іншого не буде наступні 100 років. Тому і війна не закінчується.
14.09.2025 19:39 Відповісти
москаль був на 50% вангонув! ))
14.09.2025 16:59 Відповісти
А казали - ж?пьі мьіть нєчєм
14.09.2025 17:07 Відповісти
Взагалі то це колодязь водопровідної мережі, а не каналізації.
Вода майже питна по ДСТУ, хай травляться.
14.09.2025 17:23 Відповісти
А от сміття там плаває згідно ГОСТу
14.09.2025 18:01 Відповісти
Канешна, кацапи на окупованих територіях відміняють ДСТУ і використовують свої ГОСТы.
14.09.2025 18:40 Відповісти
нє будєм карміть Євросоюз !
14.09.2025 17:25 Відповісти
Не інформативно ... де це знято ?
14.09.2025 17:26 Відповісти
раньше думал, что картавят обычно евреи, а сейчас если прислушаться, каждый третий кацап - картавый!
14.09.2025 17:26 Відповісти
А єслі пріглядєтся то каждий второй косоглазий с видающіміся скуламі.Монголи в свойо врємя сільно полазілі по дєвкам...
14.09.2025 18:07 Відповісти
Гімно, до гімна, з гімном...
14.09.2025 17:26 Відповісти
А в чому прикол?
Знов через через трубу просочаться??
Смішного нічого не помічаю
****, з тої труби залізуть в тил
14.09.2025 17:35 Відповісти
Руссссская смєкалочка, *****: у своєму Усть-@бліщенську мабуть ще гірша вода, тому кацап приперся в Україну щоб напитися води з каналізації.
- Пане, не пийте воду з цієї криниці - вона отруйна?
- Што ви гаварітє, я вас нє панімаю?
- Я кажу пийте цю воду з обох долонь!
14.09.2025 17:35 Відповісти
Чоми, кацапня, там усі такі горкаві? Гєнєтічіскіє нарушенія? Не треба було ослой:*??;№бам давати. Пийте каналізацію, воно вам буде корисне.
14.09.2025 17:37 Відповісти
до зими ще можно встигнути ініцювати там спалах холєри. Головне щоб всім вистачило рідини для вгамування жаги.
14.09.2025 18:24 Відповісти
Попередження "нє пєй -козльоночком станєшь" для козла вже не актуальне ...
14.09.2025 18:25 Відповісти
Колодці бувають не тільки каналізаційні ,ще водопровід на знімку пожарний гідрант
Інформацію треба подавати правдиву,а не так аби шо,кого б це не стосувалось
14.09.2025 18:28 Відповісти
От не хочеш ти порадіти за кацапів...
14.09.2025 19:23 Відповісти
14.09.2025 18:52 Відповісти
Іх нічим не вивести, якась альтернативна єволюция дерьма
14.09.2025 18:54 Відповісти
- Чоловіче, не пий ту брудну воду з калюжі, вона отруйна!
- Я ніпанімаю, гаваріте па рюцкі;
- ось тобі відро, пий досхочу...
14.09.2025 19:21 Відповісти
 
 