РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8202 посетителя онлайн
Новости Видео
3 491 3

В полку "Скала" показали, как уничтожали вражеские ДРГ в Покровске. ВИДЕО

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" рассказал, как военные полка уничтожали вражеские ДРГ в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка.

"Вражеские группы были уже в городе. Работали скрыто, малыми двойками окружали врага", - отметили военные.

Также в сюжете подробно рассказывается о том, как захватили в плен оккупантов, которые прицельно целились по машине с украинскими военными.

Также читайте: Бойцы полка "Скала" зачистили от оккупантов село Филиал в Днепропетровской области. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (10761) Покровск (780) Покровский район (984) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (15)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Допомогай Боги нашим ЗСУ !!! Бережить цей людський скарб українців ,бо вони рятують Землю від зла ❤️ 🇺🇦 !!! а трамп прокладка у ху* ловських штаннях !!! ...
показать весь комментарий
15.09.2025 14:46 Ответить
"Скала" чи "Скеля"?
показать весь комментарий
15.09.2025 14:48 Ответить
Слава нашим ЗСУ! Смерть ворогу, який прийшов на нашу землю!
показать весь комментарий
15.09.2025 15:53 Ответить
 
 