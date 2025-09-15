В полку "Скала" показали, как уничтожали вражеские ДРГ в Покровске. ВИДЕО
425-й отдельный штурмовой полк "Скала" рассказал, как военные полка уничтожали вражеские ДРГ в Покровске Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка.
"Вражеские группы были уже в городе. Работали скрыто, малыми двойками окружали врага", - отметили военные.
Также в сюжете подробно рассказывается о том, как захватили в плен оккупантов, которые прицельно целились по машине с украинскими военными.
