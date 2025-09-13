Бойцы полка "Скеля" зачистили от оккупантов село Филия на Днепропетровщине. ВИДЕО

Военные полка "Скала" освободили от российских диверсантов населенный пункт Филия на административной границе Днепропетровской области.

Об этом в видео сообщил 425-ый отдельный штурмовой полк "Скеля", информирует Цензор.НЕТ.

Военные рассказали, что российские диверсанты пробрались в село с целью провести "пиар-акцию" - вывесить свой флаг на одном из домов.

Задача бойцов "Скелі" заключалась в уничтожении ДРГ и возвращении украинского флага на место. Как рассказал командир батальона "Шквал" с позывным "Собор", на зачистку села от российских диверсантов отправились две группы украинских бойцов, которые подавляли врага из стрелкового оружия и гранатами.

Во время возвращения с боевого задания одна из штурмовых групп снова вступила в бой с захватчиками, уничтожив одного оккупанта.

В результате боев было освобождено село Филия, которое находилось под контролем российских оккупантов. Над населенным пунктом взвился украинский флаг.

Сейчас в населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия.

