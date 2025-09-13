РУС
Новости Боевые действия на Новопавловском направлении Продвижение врага к Днепропетровщине
Бойцы полка "Скеля" зачистили от оккупантов село Филия на Днепропетровщине. ВИДЕО

Военные полка "Скала" освободили от российских диверсантов населенный пункт Филия на административной границе Днепропетровской области.

Об этом в видео сообщил 425-ый отдельный штурмовой полк "Скеля", информирует Цензор.НЕТ.

Военные рассказали, что российские диверсанты пробрались в село с целью провести "пиар-акцию" - вывесить свой флаг на одном из домов.

Задача бойцов "Скелі" заключалась в уничтожении ДРГ и возвращении украинского флага на место. Как рассказал командир батальона "Шквал" с позывным "Собор", на зачистку села от российских диверсантов отправились две группы украинских бойцов, которые подавляли врага из стрелкового оружия и гранатами.

Во время возвращения с боевого задания одна из штурмовых групп снова вступила в бой с захватчиками, уничтожив одного оккупанта.

В результате боев было освобождено село Филия, которое находилось под контролем российских оккупантов. Над населенным пунктом взвился украинский флаг.

Сейчас в населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия.

Смотрите также: Воины 425 штурмового полка "Скеля" полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области, - Генштаб. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4841) Днепропетровская область (4448) Синельниковский район (234) Филия (1) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (13)
Топ комментарии
+7
Купʼянськ рятуйте - кацапи знов по трубі повзуть!
13.09.2025 01:52 Ответить
+6
А на Марфоні кацазали що кадзабів нема в Дніпропетровській області.
13.09.2025 00:43 Ответить
+6
Походу Купянськ зливають гниди зелені все як завжди, Оман ні хто не відміняв, Голобородько і його шобла в дії.
13.09.2025 03:59 Ответить
Уже 11 сіл окуповано.
13.09.2025 07:20 Ответить
Купянськ пустий, всі генерали комбати з нього виїхали зів своїми ротами і батальонами охорони. Пару сотен залишилося піхоти на весь Купянськ . начальства військового у купьянську нема
13.09.2025 02:10 Ответить
Геть верховного ішака! Тупорила бездар свідомо здає території, а потім ще й піариться на героїзмі патріотів.
13.09.2025 06:49 Ответить
СМЕТУНИ ВІД 73%

До Майдану тут по місту
Цокоти копит вже чуть...
Войовничо, а не смішно,
Сметуни нарешті йдуть???
То від страху вівців зубки
Здійснюють великий гул.
Не вилазять з кошар, будки,
Навіть звуків від них нуль!!!
Бо мільйони їх в Європу,
Поскакали тоді вмить.
Інші всі сховали дупу,
А нам сльози і кров лить!!!
23.06.2024
Анатолій Березенський
13.09.2025 08:09 Ответить
ПРО «СМЕТУНІВ»

Все гримить, земля трясеться,
Стадо сметунів несеться.
Хто у Польщу, хто до німців -
Пре отара з українців...
Заблудились "сметуни"
Як до справи - sцикуни.
Ви ж нам інше обіцяли,
Як "зелені" в очі sцяли...
Якщо влада буде красти,
То ви зробите їй "ласти"...
"Ласти" ви зробили нам,
Не "зеленим" "пацанам".
До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
Зелю й шобло боронили,
А як Неньку захищати,
Пруть щоб в німців виживати.

02.08.2024
Анатолій Березенський
13.09.2025 08:11 Ответить
щось не бачив новин, про те, що кацапи захопили якісь села в Дніпропетровській області.
13.09.2025 07:22 Ответить
 
 