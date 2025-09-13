Бійці полку "Скеля" зачистили від окупантів село Філія в Дніпропетровській області. ВIДЕО
Військові полку "Скеля" звільнили від російських диверсантів населений пункт Філія на адміністративному кордоні Дніпропетровської області.
Про це у відео повідомив 425-ий окремий штурмовий полк "Скеля", інформує Цензор.НЕТ.
Військові розповіли, що російські диверсанти пробралися в село з метою провести "піар-акцію" - вивісити свій прапор на одному з будинків.
Завдання бійців Скелі полягало в знищенні ДРГ та поверненні українського прапора на місце. Як розповів командир батальйону "Шквал" з позивним "Собор", на зачистку села від російських диверсантів вирушили дві групи українських бійців, які придушували ворога зі стрілецької зброї та гранатами.
Під час повернення з бойового завдання одна зі штурмових груп знову вступила в бій із загарбниками, знищивши одного окупанта.
У результаті боїв було звільнене село Філія, яке перебувало під контролем російських окупантів. Над населеним пунктом замайорів український прапор.
Наразі у населеному пункті тривають стабілізаційні заходи.
До Майдану тут по місту
Цокоти копит вже чуть...
Войовничо, а не смішно,
Сметуни нарешті йдуть???
То від страху вівців зубки
Здійснюють великий гул.
Не вилазять з кошар, будки,
Навіть звуків від них нуль!!!
Бо мільйони їх в Європу,
Поскакали тоді вмить.
Інші всі сховали дупу,
А нам сльози і кров лить!!!
23.06.2024
Анатолій Березенський
Все гримить, земля трясеться,
Стадо сметунів несеться.
Хто у Польщу, хто до німців -
Пре отара з українців...
Заблудились "сметуни"
Як до справи - sцикуни.
Ви ж нам інше обіцяли,
Як "зелені" в очі sцяли...
Якщо влада буде красти,
То ви зробите їй "ласти"...
"Ласти" ви зробили нам,
Не "зеленим" "пацанам".
До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
Зелю й шобло боронили,
А як Неньку захищати,
Пруть щоб в німців виживати.
02.08.2024
Анатолій Березенський