УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7782 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Новопавлівському напрямку Просування ворога до Дніпропетровщини
3 376 10

Бійці полку "Скеля" зачистили від окупантів село Філія в Дніпропетровській області. ВIДЕО

Військові полку "Скеля" звільнили від російських диверсантів населений пункт Філія на адміністративному кордоні Дніпропетровської області. 

Про це у відео повідомив 425-ий окремий штурмовий полк "Скеля", інформує Цензор.НЕТ.

Військові розповіли, що  російські диверсанти пробралися в село з метою провести "піар-акцію" - вивісити свій прапор на одному з будинків.

Завдання бійців Скелі полягало в знищенні ДРГ та поверненні українського прапора на місце. Як розповів командир батальйону "Шквал" з позивним "Собор", на зачистку села від російських диверсантів вирушили дві групи українських бійців, які придушували ворога зі стрілецької зброї та гранатами.

Під час повернення з бойового завдання одна зі штурмових груп знову вступила в бій із загарбниками, знищивши одного окупанта.

У результаті боїв було звільнене село Філія, яке перебувало під контролем російських окупантів. Над населеним пунктом замайорів український прапор.

Наразі у населеному пункті тривають стабілізаційні заходи.

Дивіться також: Воїни 425 штурмового полку "Скеля" повністю взяли під контроль село Зарічне на Донеччині, - Генштаб. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4596) Дніпропетровська область (4239) Синельниківський район (233) Філія (2) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Походу Купянськ зливають гниди зелені все як завжди, Оман ні хто не відміняв, Голобородько і його шобла в дії.
показати весь коментар
13.09.2025 03:59 Відповісти
+4
А на Марфоні кацазали що кадзабів нема в Дніпропетровській області.
показати весь коментар
13.09.2025 00:43 Відповісти
+4
Купʼянськ рятуйте - кацапи знов по трубі повзуть!
показати весь коментар
13.09.2025 01:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А на Марфоні кацазали що кадзабів нема в Дніпропетровській області.
показати весь коментар
13.09.2025 00:43 Відповісти
Уже 11 сіл окуповано.
показати весь коментар
13.09.2025 07:20 Відповісти
Купʼянськ рятуйте - кацапи знов по трубі повзуть!
показати весь коментар
13.09.2025 01:52 Відповісти
Купянськ пустий, всі генерали комбати з нього виїхали зів своїми ротами і батальонами охорони. Пару сотен залишилося піхоти на весь Купянськ . начальства військового у купьянську нема
показати весь коментар
13.09.2025 02:10 Відповісти
Походу Купянськ зливають гниди зелені все як завжди, Оман ні хто не відміняв, Голобородько і його шобла в дії.
показати весь коментар
13.09.2025 03:59 Відповісти
Геть верховного ішака! Тупорила бездар свідомо здає території, а потім ще й піариться на героїзмі патріотів.
показати весь коментар
13.09.2025 06:49 Відповісти
СМЕТУНИ ВІД 73%

До Майдану тут по місту
Цокоти копит вже чуть...
Войовничо, а не смішно,
Сметуни нарешті йдуть???
То від страху вівців зубки
Здійснюють великий гул.
Не вилазять з кошар, будки,
Навіть звуків від них нуль!!!
Бо мільйони їх в Європу,
Поскакали тоді вмить.
Інші всі сховали дупу,
А нам сльози і кров лить!!!
23.06.2024
Анатолій Березенський
показати весь коментар
13.09.2025 08:09 Відповісти
ПРО «СМЕТУНІВ»

Все гримить, земля трясеться,
Стадо сметунів несеться.
Хто у Польщу, хто до німців -
Пре отара з українців...
Заблудились "сметуни"
Як до справи - sцикуни.
Ви ж нам інше обіцяли,
Як "зелені" в очі sцяли...
Якщо влада буде красти,
То ви зробите їй "ласти"...
"Ласти" ви зробили нам,
Не "зеленим" "пацанам".
До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
Зелю й шобло боронили,
А як Неньку захищати,
Пруть щоб в німців виживати.

02.08.2024
Анатолій Березенський
показати весь коментар
13.09.2025 08:11 Відповісти
щось не бачив новин, про те, що кацапи захопили якісь села в Дніпропетровській області.
показати весь коментар
13.09.2025 07:22 Відповісти
 
 