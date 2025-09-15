У полку "Скала" показали, як знищували ворожі ДРГ у Покровську. ВIДЕО
425-й окремий штурмовий полк "Скала" розповів, як військові полку знищували ворожі ДРГ у Покровську на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку.
"Ворожі групи були вже в місті. Працювали приховано, малими двійками оточували ворога", - зауважили військові.
Також у сюжеті детально розповідається про те, як захопили в полон окупантів, що прицільно цілили по автівці з українськими військовими.
Luiza
Олег Іванів
