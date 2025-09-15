УКР
У полку "Скала" показали, як знищували ворожі ДРГ у Покровську. ВIДЕО

425-й окремий штурмовий полк "Скала" розповів, як військові полку знищували ворожі ДРГ у Покровську на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку.

"Ворожі групи були вже в місті. Працювали приховано, малими двійками оточували ворога", - зауважили військові.

Також у сюжеті детально розповідається про те, як захопили в полон окупантів, що прицільно цілили по автівці з українськими військовими.

Донецька область (9584) Покровськ (811) Покровський район (995) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (14)
Допомогай Боги нашим ЗСУ !!! Бережить цей людський скарб українців ,бо вони рятують Землю від зла ❤️ 🇺🇦 !!! а трамп прокладка у ху* ловських штаннях !!! ...
показати весь коментар
15.09.2025 14:46 Відповісти
"Скала" чи "Скеля"?
показати весь коментар
15.09.2025 14:48 Відповісти
 
 