У полку "Скала" показали, як знищували ворожі ДРГ у Покровську. ВIДЕО

425-й окремий штурмовий полк "Скала" розповів, як військові полку знищували ворожі ДРГ у Покровську на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку.

"Ворожі групи були вже в місті. Працювали приховано, малими двійками оточували ворога", - зауважили військові.

Також у сюжеті детально розповідається про те, як захопили в полон окупантів, що прицільно цілили по автівці з українськими військовими.

