"Буревій" нанес удары дронами на Купянском направлении - уничтожены беспилотник, мотоцикл, укрытие и пять оккупантов. ВИДЕО

На Купянском направлении военнослужащие бригады "Буревій" вследствие точечных ударов FPV-дронов уничтожили ударный беспилотник "Молния", ликвидировали пятерых оккупантов, укрытие, мотоцикл, а также ранили одного противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бригада обнародовала кадры боевой работы в соцсетях. В подразделении отмечают, что за период с 8 по 14 сентября было уничтожено 24 оккупанта, 72 вражеских укрытия и более 100 беспилотников различных типов.

"Каждый такой отпор - это не только успех Сил Обороны, но и шаг к освобождению украинской земли. Наши воины продолжают уничтожать врага, не давая ему никакой возможности на продвижение", - отмечают бойцы в заметке к видео.

армия РФ (20543) беспилотник (4262) уничтожение (7914) fvp-дрон (203)
Воїнам Украіни щира подяка за грандіозну роботу і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
