"Буревій" нанес удары дронами на Купянском направлении - уничтожены беспилотник, мотоцикл, укрытие и пять оккупантов. ВИДЕО
На Купянском направлении военнослужащие бригады "Буревій" вследствие точечных ударов FPV-дронов уничтожили ударный беспилотник "Молния", ликвидировали пятерых оккупантов, укрытие, мотоцикл, а также ранили одного противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бригада обнародовала кадры боевой работы в соцсетях. В подразделении отмечают, что за период с 8 по 14 сентября было уничтожено 24 оккупанта, 72 вражеских укрытия и более 100 беспилотников различных типов.
"Каждый такой отпор - это не только успех Сил Обороны, но и шаг к освобождению украинской земли. Наши воины продолжают уничтожать врага, не давая ему никакой возможности на продвижение", - отмечают бойцы в заметке к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Amber
показать весь комментарий15.09.2025 22:31 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль